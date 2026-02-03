Leonel Búccolo: “El ruido por el INDEC es más político que económico”

El inicio de febrero encontró a los mercados locales con menos dinamismo que enero, en un contexto atravesado por debates políticos, datos de inflación y un escenario financiero que empieza a mostrar signos de normalización. Para el analista de mercados, Leonel Búccolo, hay varios factores en juego y no todos son negativos.

“Hay un poco de ruido político respecto al INDEC y al cambio de la fórmula, pero en principio no debería caer tan mal el cambio en sí”, sostuvo el analista en Canal E.

Búccolo explicó que el mercado argentino, por su tamaño y estacionalidad, suele mostrar bajo volumen en los primeros meses del año. “Enero suele ser medio bajista, con poco volumen, y el dólar va un poco de la mano con eso”, detalló, al tiempo que relativizó el impacto de la nueva metodología de medición de inflación.

Según indicó, “la diferencia entre medir con el esquema actual y el nuevo sería, siendo exagerados, de hasta dos puntos porcentuales”.

En cuanto a la inflación, el analista señaló que las principales consultoras proyectan para enero un índice de entre 2% y 2,5%. “Es un dato un poco elevado para lo que venía siendo, pero hay que tener en cuenta que desde mediados de 2025 la inflación empezó a mostrar una tendencia alcista”, advirtió. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener el rumbo macroeconómico: “Es clave que no arranquemos un 2026 con todos los agentes de la economía trabajando con un supuesto del 2% mensual”.

Volatilidad en oro y plata: correcciones sanas y vencimientos

Uno de los temas destacados fue el fuerte movimiento en commodities como el oro y la plata, que mostraron caídas abruptas seguidas de rápidas recuperaciones. Para Búccolo, la explicación está en factores técnicos.

“Tuvimos un vencimiento grande de contratos de futuros de oro y plata, y cuando hay vencimiento de opciones aparece mucha volatilidad”, explicó.

El analista describió el fenómeno como un ajuste típico de mercado: “Hubo una fuerte salida de posiciones, una baja muy brusca, y después el que quedó afuera aprovechó para recomprar”.

A pesar de la volatilidad, fue claro sobre la tendencia de fondo: “Cuando mirás el mediano y largo plazo, la tendencia sigue siendo alcista; fue una corrección sana, aunque muy concentrada en el tiempo”.

Bonos, TIR y el desafío de acostumbrarse a la normalidad

Búccolo también se refirió al comportamiento de los bonos soberanos y a la Tasa Interna de Retorno (TIR), una variable clave para los inversores. “La TIR se mueve de manera inversa al precio: si el bono sube, el rendimiento baja”, recordó. Y agregó: “Si el riesgo baja, el bono es más seguro y paga menos; si el precio cae, aumenta la TIR porque aumenta el riesgo”.

En un escenario de posible baja del riesgo país, el analista planteó un cambio cultural para el inversor argentino. “Ya estamos hablando de TIR por debajo de un dígito”, afirmó, y fue directo: “Como argentinos, una TIR del 5 o 6% en dólares nos deja gusto a poco”.

Por eso, concluyó: “Hay que acostumbrarse o combinar carteras, buscando más renta variable para lograr rendimientos más atractivos”.

