Guillermo Poch: “Hablar de una baja en Ganancias es hablar de menos recaudación para las provincias”

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional avanza hacia su debate en el Congreso, previsto para mediados de febrero, pero arrastra una tensión central: la modificación del impuesto a las Ganancias. Según explicó el tributarista Guillermo Poch, en Canal E, el conflicto no está en el capítulo laboral sino en el impacto fiscal que tendría sobre los recursos provinciales.

“La reforma laboral viene acompañada de una reforma en el impuesto a las Ganancias”, sostuvo Poch, y remarcó que el objetivo oficial es “mejorar la tasa efectiva de tributación, es decir, bajar la carga tanto para personas físicas como jurídicas”. Sin embargo, advirtió que ese impuesto es coparticipable y que cualquier reducción afecta directamente la recaudación de las provincias.

Ganancias, coparticipación y el reclamo de los gobernadores

Poch fue contundente al explicar el origen del conflicto: “Hablar de una reducción del impuesto a las Ganancias es hablar de una menor recaudación para las provincias”. En ese contexto, resumió la postura de los mandatarios provinciales: “Los gobernadores dicen: avancen con la parte laboral, pero no nos toquen los fondos coparticipables”.

El especialista explicó que muchas provincias ya enfrentan dificultades para sostener sus gastos. “El impuesto sobre los Ingresos Brutos en algunas provincias no alcanza a cubrir el nivel de gastos”, señaló, y agregó que una menor recaudación por Ganancias obligaría a realizar ajustes fiscales a nivel local.

No obstante, desde el punto de vista del contribuyente, la medida tendría efectos positivos. “Para la persona o la empresa, bajar la carga tributaria es una buena noticia, porque permite cubrir rentabilidad o destinar esos fondos a otras decisiones económicas”, afirmó.

Super IVA, autonomía provincial y un debate que lleva 30 años

Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia un esquema de mayor competencia fiscal entre provincias, Poch recordó el debate del denominado “super IVA”. “Ese esquema implicaba que Nación cobre un 9% y que cada provincia defina el resto del IVA”, explicó, y advirtió que las diferencias estructurales harían inviable el sistema.

“Habría provincias que con un 2% recaudarían lo mismo y otras que deberían subir el IVA al 70% para sostener sus ingresos”, ejemplificó. Según Poch, cualquier cambio de ese tipo requiere modificar la Ley de Coparticipación Federal, algo que considera muy difícil.

“Hace 30 años que la Constitución ordenó reformar la coparticipación y no se logró”, recordó. “No creo que este año sea el momento en que mágicamente se consiga unanimidad entre las provincias”, sentenció.

Finalmente, destacó el impacto positivo que una baja de Ganancias tendría sobre el sector productivo: “Siempre que baja la carga tributaria, o se beneficia al consumidor con precios más bajos, o mejora la rentabilidad de las empresas, o ambas cosas”.

