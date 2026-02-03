Créditos hipotecarios, precios y pozo: qué se está vendiendo hoy en el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de reactivación marcada por el regreso del crédito hipotecario y un cambio en las preferencias de los compradores. Según el corredor inmobiliario Fernando Belvedere, “hoy hay mucha, mucha demanda con los créditos hipotecarios”, lo que impulsa principalmente la venta de unidades terminadas.

En ese contexto, explicó que “todo lo que está terminado es lo que por el momento se está vendiendo más”, ya que los emprendimientos de pozo enfrentan una barrera clave: el alto costo de construcción. “Debido a los altos costos de construir, a la gente le está costando todavía poder llegar a comprar el emprendimiento de pozo”, señaló en Canal E.

El corredor inmobiliario detalló que el usuario final se inclina cada vez más por inmuebles usados o listos para habitar. “Hoy el consumidor final se vuelca más por lo usado, porque hay una brecha muy grande entre el valor de lo usado y lo que es estrenar”, explicó, y agregó que incluso construir una vivienda propia dejó de ser una opción claramente más económica. “Cuando la gente ve el valor del metro cuadrado construido comparado con el finalizado, a veces termina siendo no mucho más barato”.

Costos de construcción, crédito y proyecciones

Uno de los datos más relevantes del mercado actual es la inversión de la lógica tradicional de precios. Belvedere advirtió que “el emprendimiento de pozo hoy te está saliendo entre un 20% y un 30% más” que una propiedad ya terminada. La razón es contundente: “Hoy en día es más caro construir que el valor del metro cuadrado terminado”.

Esta situación se explica porque “el valor del metro cuadrado a construir está en su techo, en los valores más altos de los últimos tiempos”, lo que amplía aún más la brecha entre pozo y usado. En muchos casos, “termina siendo más barato comprar algo terminado que salir a construirlo”, remarcó.

De cara a 2026, el especialista se mostró optimista respecto al nivel de actividad. “El incentivo mayor es el crédito hipotecario”, afirmó, y sostuvo que la estabilidad inflacionaria, aunque costosa, genera un clima propicio para la compra. “En cuanto hay un poquitito de calma y de paz con la inflación, la gente se quiere volver a comprar”, explicó.

Sobre el sistema financiero, destacó el rol del Banco Nación. “Hoy es el que está manejando la mejor tasa”, aunque reconoció que “no dan abasto, están recibiendo más de 100 solicitudes por día”. Aun así, subrayó que “la gente prefiere esperar al Banco Nación antes que pagar una tasa más alta en la banca privada”, y expresó su expectativa de que otras entidades públicas se sumen.

