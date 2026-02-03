Reforma laboral y freelancers: qué cambia para los trabajadores independientes

La discusión por la reforma laboral entra en una etapa clave en el Congreso y uno de los puntos que genera mayor debate es el encuadre legal de los trabajadores freelancers. Para Paula Pía Ariet, economista especializada en gestión de capital humano, el proyecto intenta dar respuesta a una transformación profunda del mercado laboral que ya está en marcha.

“Regulariza algo que ya pasa, es una realidad”, sostuvo la economista, al remarcar que existen miles de trabajadores independientes que prestan servicios tanto dentro como fuera del país. Según explicó, hoy muchos de ellos se encuentran fuera del sistema formal porque la legislación vigente no contempla esta modalidad.

Ariet destacó que el trabajo freelance no solo es una necesidad del mercado, sino también una elección personal. “Cambió la forma en que eligen hoy las personas trabajar, ya no el 100% quiere una relación de dependencia”, afirmó, y señaló que cada vez más personas priorizan proyectos que les permiten mayor flexibilidad y calidad de vida.

Empresas, talento joven y un nuevo paradigma laboral

Desde la mirada empresarial, la especialista aseguró que las compañías ya están adaptándose a este cambio. “Hoy los chicos eligen esto y son personas con un potencial tremendo”, explicó, y advirtió que limitarse únicamente a trabajadores en relación de dependencia reduce drásticamente el acceso al talento.

Para Ariet, muchas empresas optan por trabajadores independientes para ampliar sus posibilidades de crecimiento y adaptarse a sectores específicos. Sin embargo, aclaró que esta modalidad también implica costos y responsabilidades para el trabajador. “No tienen algunas herramientas de la seguridad social porque tenés que vos contratarte, registrarte y facturar”, detalló.

La lógica del freelance, explicó, es similar a la de una pequeña empresa personal. “Empezás a ser tu propia empresa”, resumió, al señalar que esto ofrece beneficios como el manejo del tiempo y el lugar de trabajo, pero también riesgos vinculados a la continuidad laboral.

Libertad, ingresos y el desafío de la estabilidad

Uno de los puntos más sensibles es la inestabilidad de ingresos. “Esta libertad también te da este problema: vas a estar muchísimo menos protegido”, advirtió Ariet, al comparar al trabajador independiente con quien está en relación de dependencia.

La economista explicó que muchos contratos freelance se estructuran por proyectos, lo que facilita la finalización del vínculo. “Te contratan por proyectos y eso hace que la continuidad no esté garantizada”, indicó.

En términos de economía personal, Ariet remarcó que no existe una fórmula única. “Ser independiente requiere orden, planificación y ahorro previo”, aseguró, y recomendó contar con un respaldo económico para los primeros meses. Además, subrayó que el cambio implica una transformación en la forma de pensar: “Una persona en relación de dependencia piensa distinto que un emprendedor”.

