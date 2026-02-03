Pablo Ferrari: “La jubilación va a perder más que la inflación real”

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Ferrari advirtió que la no actualización de la canasta del IPC profundiza la pérdida del salario real y erosiona la credibilidad de la política antiinflacionaria del Gobierno.

Para Ferrari, el episodio no constituye un mensaje directo a los mercados, sino un intento de preservar la principal bandera política del oficialismo. “No fue un mensaje hacia los mercados, precisamente”, sostuvo, al explicar que los agentes económicos ya realizan sus propias estimaciones. Según el analista, el problema central es que el índice oficial dejó de reflejar con precisión el impacto real de los precios sobre los ingresos.

Ferrari recordó que el proceso actual se inicia con la campaña presidencial de 2023, donde la inflación fue el eje del diagnóstico. “Se decía que el peso era una excresencia y que había que dolarizar la economía”, señaló. Sin embargo, tras la fuerte devaluación de diciembre de 2023, el traslado a precios y el aumento de tarifas distorsionaron la medición del IPC y profundizaron la caída del salario real.

Una inflación que desacelera, pero no desaparece

El economista reconoció que el Gobierno logró mostrar una desaceleración inflacionaria, aunque advirtió que se trata de un proceso frágil. “La inflación empieza un terreno ascendente, a pesar del pasaje a recesión”, afirmó, y agregó que el índice actual subestima el verdadero aumento del costo de vida.

Ferrari reveló que la nueva canasta ya estaba diseñada desde hace tiempo. “Esto ya estaba preparado hace un montón, controladísimo hace un año y medio”, dijo, y explicó que su postergación responde a razones políticas. En ese contexto, alertó que los indicadores sociales más sensibles, como pobreza y salarios, están “deteriorados” y sumidos en una creciente falta de transparencia.

El impacto es directo sobre las negociaciones salariales. “Vos perdiste más de lo que indica deflactar por el IPC actual”, remarcó, anticipando un deterioro progresivo del poder adquisitivo que podría extenderse hasta los próximos años electorales.

INDEC, jubilaciones y el riesgo de índices paralelos

Sobre el nuevo titular del INDEC, Ferrari fue contundente: “Es como poner a Messi en la selección, pero que no juegue”. Mientras la canasta no se actualice, sostuvo, no habrá cambios sustanciales en la medición.

Uno de los puntos más críticos es el efecto sobre jubilaciones. “La jubilación va a perder más que la inflación real”, advirtió, señalando que millones de personas verán erosionados sus ingresos.

Aunque reconoció que la decisión afecta a bonos y letras indexadas, Ferrari insistió en que el objetivo principal es político. “Es el intento desesperado de contener la nave insignia de este gobierno”, afirmó.

Finalmente, anticipó un escenario conocido: “Cuando se tapona la fuente oficial, surgen otras”. Consultoras privadas y provincias volverán a ganar protagonismo, en un contexto donde la credibilidad del IPC vuelve a estar en duda.



