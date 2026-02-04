Eugenia Muzio: “Lo que cambia es el peso del gasto con el que se mide el IPC”

La decisión de sostener en enero la metodología anterior del IPC volvió a encender el debate sobre cómo se mide la inflación en la Argentina. Eugenia Muzio, periodista especializada en economía, explicó que el cambio no fue sorpresivo, ya que estaba anunciado desde octubre, pero su postergación generó ruido político y económico.

“Oficialmente el INDEC en octubre dijo que a partir de enero había nueva metodología, incluso salió Marco Lavagna a hablar, y finalmente se echó todo para atrás”, señaló. Según explicó, esto provocará que “no solo se mire con lupa el número de inflación, sino que muchas consultoras hagan su propia medición con la nueva metodología”.

Muzio detalló que el cambio central está en las ponderaciones de la canasta. “Lo que cambia es el peso del gasto con el que se mide el IPC, con servicios que reflejan consumos más actualizados de los hogares”, explicó.

Servicios, alimentos y cuánto habría dado la inflación

Entre los rubros que ganan peso aparecen tarifas y servicios financieros. “Servicios incluye luz, gas, electricidad, transporte, seguros, el costo de mantener una cuenta bancaria o un auto”, enumeró Muzio, y aclaró que “todo eso no estaba reflejado en las canastas de 2004 o 2005”.

Sobre las estimaciones privadas, mencionó el trabajo de PxQ. “La consultora PxQ habla de un 3% de inflación en enero con la nueva metodología”, indicó, impulsado principalmente por “aumentos tarifarios en provincias que se publicaron a comienzos de febrero”.

En contraste, Equilibra mostró un número menor. “Equilibra habla de un 2,2%, incluso con ambas metodologías”, explicó. La diferencia, según Muzio, se explica por los alimentos: “Carnes y verduras fueron los grandes aumentos de enero, pero en la nueva metodología pierden peso”. En ese esquema, “alimentos pasan de representar cerca del 27% al 22%”.

Impacto en salarios, pobreza y credibilidad

Muzio advirtió que el debate va más allá del IPC mensual. “Hay índices de salarios, pobreza y PBI que se desflactan con inflación”, recordó. En ese sentido, citó un cálculo de PxQ: “Con la nueva metodología el IPC estaría 5,5% por debajo de noviembre, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo mayor”.

Respecto a la pobreza, aclaró que el INDEC aún no oficializó el cambio de canasta, pero el debate sigue abierto. “Hace años se discute si tiene sentido medir pobreza con una canasta de 2004 cuando existe una de 2017-2018”, señaló.

Finalmente, relativizó el impacto inmediato en los mercados, aunque marcó un límite claro: “La credibilidad del INDEC es un punto súper importante en términos de institucionalidad y gobernabilidad”.

