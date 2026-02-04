Caso Epstein, Trump y el poder bajo sospecha: un escándalo sin precedentes en EE.UU

La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar documentos vinculados al caso Epstein volvió a poner el foco en uno de los escándalos más graves de la historia reciente.

El analista internacional Claudio Fantini aclaró que la medida no busca proteger a figuras políticas, sino a las víctimas: “Las víctimas aparecían con datos personales y sentían la incomodidad de estar señaladas públicamente cuando de lo que se trata es de haber sido víctimas”. Además, advirtió que existe un temor real: “Incluso temen ser blancos de atentados”.

El entrevistado recordó que la muerte de Jeffrey Epstein sigue rodeada de dudas: “La muerte de Epstein dejó la gigantesca duda de si fue verdaderamente un suicidio o si fue un asesinato”, una sospecha alimentada por la magnitud de los nombres involucrados. Para Fantini, el caso expuso a demasiados poderosos como para cerrarse fácilmente.

Trump y una relación imposible de separar del escándalo

La incomodidad política alcanza de lleno a Donald Trump. Fantini fue contundente al describir el impacto del caso sobre su figura: “En el caso de Trump, esto está impactando muy fuertemente su imagen política”. Y agregó una definición que marca la gravedad del asunto: “Fueron 15 años de una relación muy estrecha y muy documentada con Epstein”.

El especialista sostuvo que, por la dimensión del escándalo, no puede descartarse un escenario extremo: “Se hace posible imaginarlo a Trump en un impeachment, hasta sería lógico”. A diferencia de otros episodios que Trump logró sortear, Fantini explicó que “no hay ningún hecho en la historia que alcance semejante magnitud” como el caso Epstein, que involucra a empresarios, artistas y dirigentes de todo el arco político internacional.

Caída en las encuestas y contradicciones globales

Fantini vinculó el desgaste político de Trump con sus contradicciones internacionales. Señaló que muchos de sus aliados ideológicos hoy están desconcertados: “Donald Trump va a contramano del libre comercio y empuja al mundo hacia el proteccionismo”, lo que choca con líderes ultraliberales que antes lo apoyaban.

A esto se suman decisiones polémicas y gestos autoritarios que impactan en la opinión pública. “La distopía totalitaria no está solo en la represión, también está en las palabras de los ideólogos de la política de Trump”, afirmó. El resultado es claro: “En el último año su caída en las encuestas es vertiginosa”.

