Detuvieron a otro ciudadano venezolano en la frontera con Paraguay y, por sus tatuajes, asumieron posibles vínculos con el Tren de Aragua

Un ciudadano venezolano fue detenido en las últimas horas en la frontera entre Argentina y Paraguay, en la provincia de Corrientes, y las autoridades investigan si podría tener relación con el Tren de Aragua, la organización criminal de alcance internacional. Se trata del segundo caso detectado en menos de 40 días en esa zona del país.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Ita-Ibaté, una ciudad ribereña del norte correntino ubicada sobre el río Paraná, que funciona como límite natural con Paraguay. El individuo fue interceptado por fuerzas federales mientras caminaba sin documentación y quedó inmediatamente bajo custodia.

Según confirmó el fiscal federal coordinador del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, se trata de un hombre de 32 años identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar. De acuerdo con la información preliminar, habría ingresado a la Argentina de manera clandestina y la Dirección Nacional de Migraciones ya solicitó su expulsión del territorio nacional.

Las sospechas sobre una posible vinculación con el Tren de Aragua surgieron a partir de ciertos tatuajes que presenta el detenido, un elemento que suele ser utilizado por integrantes de esta organización para identificarse. No obstante, el fiscal aclaró que, por el momento, no se realizó una imputación formal y que no se puede sostener una acusación únicamente sobre la base de ese indicio.

Ascanio Salazar aún no fue indagado por el juez federal Gustavo Fresneda debido a que se encontraba en un estado de intoxicación que le impedía prestar declaración. Por esta razón, las autoridades continúan recabando información con la colaboración de organismos nacionales e internacionales, entre ellos Interpol, para determinar su situación procesal.

Según su propio testimonio al momento de la detención, el hombre había llegado a Ita-Ibaté desde Mar del Plata y aseguró que se encontraba regresando a pie hacia Venezuela. Esa versión también es parte del análisis que realizan los investigadores.

Este episodio se suma a otros antecedentes recientes en la provincia. En diciembre pasado fue detenido José Félix Peñalver Veliz, un ciudadano venezolano que intentaba cruzar hacia Paraguay sin documentación y que había sido expulsado previamente de Estados Unidos por su pertenencia al Tren de Aragua. Tras su captura en Ituzaingó, fue trasladado al penal de Marcos Paz bajo un fuerte operativo de seguridad.

Además, dos años atrás fue arrestado en Corrientes Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido como “Yiyi”, señalado como líder de una célula subsidiaria del Tren de Aragua. Vivía en un barrio privado de la capital provincial y encabezaba una organización dividida en dos células con un total de 13 integrantes. Actualmente permanece detenido en el penal de Ezeiza y es considerado un criminal de alta peligrosidad.

Desde la Fiscalía aclararon que, por el momento, no existen elementos que indiquen una conexión directa entre Ascanio Salazar y los otros detenidos. “En principio, se trataría de personas que actúan de manera individual”, explicó Schaefer, aunque remarcó que la investigación continúa para determinar si existe algún tipo de vínculo con la organización criminal.

El Tren de Aragua fue catalogado como organización terrorista en Argentina el año pasado, a partir de una resolución impulsada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida se alineó con la decisión del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de incluir al grupo en su lista de organizaciones terroristas internacionales.

