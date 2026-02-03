Reforma laboral: Bullrich pidió la sesión para el 11 y guarda bajo llave los cambios al dictamen

Con un fuerte operativo de hermetismo y el respaldo de los bloques dialoguistas, el oficialismo avanza esta semana en el último tramo para llevar la reforma laboral al recinto del Senado. Tras una serie de reuniones reservadas de este martes 3 de febrero, Patricia Bullrich confirmó el pedido de sesión para el miércoles 11 de febrero y aseguró que el texto está “95% cerrado”, aunque los cambios al dictamen recién se conocerán el mismo día del debate.

“La ley y los cambios se van a conocer el día que la estemos tratando”, sostuvo la jefa del bloque de La Libertad Avanza ante la consulta de la prensa acreditada en el Congreso. Sobre el poroteo, manifestó que si no estuvieran seguros "no la convocaríamos”.

La definición llegó luego de una cumbre de más de dos horas en las oficinas del bloque radical del Senado, donde Bullrich se reunió con los jefes de los bloques que vienen acompañando al Gobierno en el tramo final de las negociaciones. Del encuentro participaron el radical Eduardo Vischi, el cordobés Luis Juez, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la chubutense Edith Terenzi, la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corrozo y la mendocina Mariana Juri, entre otros. El PRO también estuvo representado, mientras que, a diferencia de reuniones previas, no asistieron Flavia Royón ni Natalia Gadano.

Sesión el 11/2 y acuerdo en un 95% de la reforma laboral

La decisión política del oficialismo fue avanzar con los acuerdos sin exponer públicamente las modificaciones al proyecto que obtuvo dictamen exprés en diciembre. Según explicaron a PERFIL desde la mesa de negociación, el objetivo es evitar que la discusión se “filtre por partes” antes de llegar al recinto.

Reforma Laboral: la UCR quiere acompañar al Gobierno, pero espera la negociación de los gobernadores por el impacto fiscal

“Nosotros hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor que la ley se discuta cuando se tenga que discutir”, explicó Bullrich. En la misma línea, los dialoguistas coincidieron en que la letra fina se terminará de pulir en las próximas horas, con la intención de llegar al martes 10 con una versión definitiva.

Desde el bloque libertario aseguran que el consenso alcanzado ronda el 95%. “Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el texto al que se está arribando”, resumió Vischi, quien confirmó que el pedido de sesión ya fue firmado.

Ganancias y el pedido de las provincias, el capítulo que sigue en discusión

El principal punto abierto sigue siendo el capítulo fiscal, en particular la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable que impacta de lleno en las cuentas provinciales. Ese eje concentró las objeciones de los bloques con llegada directa a los gobernadores.

“Hasta ahora estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque tiene que ver con las previsiones para las provincias”, admitió el senador radical. Según explicó, se barajan alternativas para “limar” ese capítulo, aunque la definición quedará atada a las últimas reuniones políticas.

Kelly Olmos lanzó un proyecto de Reforma Laboral alternativo, pero Unión por la Patria sigue sin postura común frente al plan de Milei

Bullrich reconoció que ese tramo excede la mesa del Senado y atraviesa al Ejecutivo. Por eso, anticipó encuentros con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el titular de Interior, Diego Santilli, para destrabar el reclamo de las provincias. “Es un tema que todavía está en discusión. La discusión es cómo se financian los estados provinciales”, señaló, y dejó en claro la postura del Gobierno a favor de una baja de impuestos para el sector privado.

En ese marco, también se revisaron otros puntos sensibles del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSES. Allí, los dialoguistas propusieron acotar el alcance del beneficio, al menos en una primera etapa, a pequeñas y medianas empresas, un criterio que empezó a ganar consenso en las negociaciones.

Pese a las diferencias abiertas, el oficialismo se mostró confiado en llegar al recinto con los números necesarios. “Tenemos los votos”, insistió Bullrich al formalizar el pedido de sesión. Incluso habló de un “compromiso consolidado” de los bloques para cerrar la redacción final entre el viernes y el lunes.

La jefa libertaria fijó el objetivo sin rodeos: reunir 44 voluntades para darle media sanción a una iniciativa que el Gobierno presenta como “histórica” y que vuelve a encender las alertas del sindicalismo, con la CGT en estado de movilización.

De manera lateral, en las conversaciones también apareció la posibilidad de avanzar con modificaciones a la Ley de Glaciares, una demanda de los gobernadores de provincias mineras. Según deslizaron desde un despacho, ese tema podría incorporarse al temario, aunque por ahora la única discusión confirmada para el 11 es la reforma laboral.

