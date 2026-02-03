El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue recibido este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. El foco del encuentro fue la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, el mandatario provincial reiteró su rechazo al proyecto y volvió a reclamar la deuda que mantiene la Nación con la provincia que conduce.

Ziliotto llegó al Palacio Presidencial a las 10, tras suspender en dos oportunidades audiencias anteriores por inconvenientes personales, las difíciles condiciones climáticas y los incendios que afectaban a su territorio.

Al concluir la reunión, que se extendió poco más de una hora, el gobernador pampeano habló frente a distintos medios de comunicación, solicitó un proyecto que “beneficie a todos” y propuso abrir el debate respecto al articulado elaborado por los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

“Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente de la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, sostuvo desde el Patio de Palmeras.

En la misma línea, añadió: “Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli. Habría que ampliar el debate, buscar que aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con la CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no apoyará la reforma laboral impulsada por Javier Milei

“Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos. Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está y creo que ese debate tiene que incluir a mayor cantidad de actores”, amplió.

Desde el Ejecutivo buscaban establecer canales de diálogo con el gobernador peronista provincial. En ese sentido, el mandatario se mostró abierto a conversar, pero solicitó que los encuentros se desarrollen en la Casa Rosada y no en La Pampa.

Coparticipación: la deuda de Nación con La Pampa y otras provincias

Ziliotto reiteró sus reclamos por la deuda que mantiene la Nación con su provincia, estimada en $400.000 millones correspondiente al déficit previsional. La Pampa, al igual que otras trece provincias, no transfirió sus cajas jubilatorias al Estado nacional y no percibe pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

Dentro del esquema de pago de la deuda de la Nación con las provincias, el gobernador detalló: “Hemos solicitado la transferencia de una operatoria de 636 viviendas Procrear que la provincia de La Pampa está dispuesta a terminar, adjudicar y administrar. Y también surgió el tema de las rutas nacionales”.

En la administración libertaria buscan consolidar apoyos que le permitan sancionar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y su equipo económico. Con el inicio de las sesiones extraordinarias y la posibilidad de tratar el proyecto el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado, la mesa política de La Libertad Avanza intenta establecer vínculos con todos los sectores para avanzar en la iniciativa.

