Alarma en el cine argentino por la reforma laboral: advierten que dos artículos desfinancian al INCAA

El sector audiovisual argentino expresó su preocupación ante la inclusión de dos artículos en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei que, de aprobarse como está, generaría fuertes modificaciones en los fondos de funcionamiento actuales de los medios públicos y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Las propuestas podrían generar un desfinanciamiento directo al cine y otras iniciativas culturales y mediáticas.

Así lo advirtió el Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que nuclea a las principales organizaciones de la industria, a través de un comunicado público y una carta dirigida a los senadores que deberán tratar el tema en el recinto. Por este motivo, el ente convocó a una conferencia de prensa en el Congreso Nacional y a una movilización en el Cine Gaumont.

Hasta hoy, el Fondo de Fomento Cinematográfico es administrado por el INCAA con un impuesto del 10% al valor de las entradas de cine, otro igual aplicado a la venta de DVDs y un 25% de lo recaudado por el Enacom, a partir de un gravamen específico a la facturación de radios, canales y servicios de televisión paga. Así está previsto en los incisos del artículo 21 de la Ley de Cine actual (Nº 17.741).

En los últimos años, el manejo de estos fondos estuvo en el ojo de la tormenta y bajo diferentes debates según los sucesivos gobiernos, pero su eliminación podría representar la desaparición de un sistema de fomento y la presencia del cine argentino en festivales y mercados internacionales.

Los artículos de la Reforma Laboral que involucran al Cine

El foco del sector está puesto en los artículos 210 y 211 del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda -antes los 195 y 196-, incorporados al proyecto de “Ley de Modernización Laboral”. Según el EAN, ambas disposiciones “no tienen ninguna relación con la legislación laboral” y constituyen “una amenaza directa y letal contra la industria audiovisual argentina”.

En la carta enviada a los integrantes del Senado, se detalla que el artículo 210 apunta directamente contra el mencionado Fondo de Fomento al quitar sus principales fuentes de financiamiento: el 10% sobre el valor de cada entrada de cine y el 25% del canon que pagan los licenciatarios de televisión por el uso del espectro radioeléctrico. De concretarse ese cambio, el INCAA perdería su autonomía financiera y quedaría sujeto a las partidas que cada gobierno decida asignarle vía presupuesto anual.

En ese sentido, advirtieron que esto volvería inviable cualquier planificación a mediano o largo plazo. “El desarrollo de una obra audiovisual requiere varios años de planificación financiera. Sin previsión a largo plazo, la industria queda expuesta a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo de turno”, sostienen desde el espacio coordinado por el director y productor Carlos Jaureguialzo.

En tanto, el artículo 211 es señalado como una medida “discriminatoria” contra el cine nacional. Este punto propone derogar los incisos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522) que asignan recursos específicos al INCAA y a Radio y Televisión Argentina, pero mantiene intactas las asignaciones al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música y al FOMECA (medios comunitarios).

Acorde al documento, esto sería una "contradicción" y dejaría en evidencia que el objetivo del Gobierno no sería fiscal, sino el desfinanciamiento del cine argentino y de los medios públicos: "En efecto, no se elimina el impuesto, ni siquiera se eliminan todas las asignaciones específicas de ese impuesto".

El presidente Javier Milei firmando el texto del proyecto de Reforma Laboral.

En esa línea, el EAN advirtió que las consecuencias afectarían a la cultura y a la industra: "Cientos de miles de puestos de trabajo anuales podrían desaparecer en toda la cadena de valor, trabajadores del sector audiovisual y proveedores de bienes y servicios. La mano de obra audiovisual que se pierde no se recupera fácilmente: es una fuerza de trabajo especializada que se forma en la práctica, en los rodajes y en la continuidad del trabajo".

En la carta también se enumera un posible retroceso de políticas audiovisuales en las provincias, la caída de la presencia argentina en festivales internacionales y una mayor dependencia de las plataformas de streaming extranjeras para la producción local.

Desde el punto de vista económico, el espacio citó estudios del propio INCAA que indican que por cada peso que se deja de invertir en el Fondo de Fomento, la economía argentina pierde 5,4 pesos en valor bruto de producción. “El fomento del cine nacional no es un gasto, es una inversión que genera trabajo, riqueza e identidad”, subrayan.

Convocatoria y movilización

Las organizaciones que integran el EAN resolvieron realizar una conferencia de prensa este miércoles 4 de febrero en el Congreso de la Nación y convocaron a una movilización para el martes 11, una semana después, en el Cine Gaumont, ubicado a una cuadra y media del Parlamento, el día en que se debatirá la reforma.

El objetivo es solicitarle a los legisladores que eliminen las normativas cuestionadas. “Defender el Fondo de Fomento es defender el trabajo argentino, la identidad nacional y el desarrollo económico”, concluye la carta con el pedido de que los artículos 210 y 211 sean retirados del proyecto antes de su tratamiento en el recinto durante las sesiones extraordinarias.

FP / EM