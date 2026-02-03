Pablo Roma: “La reforma laboral y la baja de la imputabilidad hablan del tipo de sociedad hacia donde quiere ir el Gobierno”

El analista político, Pablo Roma, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el marco del período de sesiones extraordinarias del Congreso y también se refirió a los principales proyectos que impulsa el Gobierno: la reforma laboral, el acuerdo con el Mercosur y la baja de la edad de imputabilidad.

Sobre la reforma laboral, Pablo Roma sostuvo que es uno de los puntos más sensibles de la agenda oficial. “Me parece que la reforma laboral y la baja de la imputabilidad son temas muy delicados, porque fundamentalmente me parece que hablan de un tipo de sociedad hacia donde quiere ir el Gobierno”, afirmó.

El verdadero enfoque de la reforma laboral

Asimismo, criticó el enfoque oficial y señaló que la iniciativa apunta a una transformación profunda de las condiciones de trabajo. “Tratar de seguir bajando los costos laborales para los empresarios lo que marca también, bueno, me parece que vamos a una sociedad con menos industrias, con trabajadores con salarios cada vez más bajos y una masa laboral cada vez en peores condiciones”, explicó.

Roma remarcó que existe una distancia entre lo que demanda la sociedad y el contenido real del proyecto. “Cuando uno pregunta sobre todos los estudios cualitativos cuáles son las expectativas respecto a la reforma laboral, la gente opina que quiere más trabajo en blanco, mejores ingresos, mejores condiciones laborales, y pareciera que el Gobierno toma en el plano del discurso esa demanda, pero el plano concreto de la reforma no va hacia ahí”, sostuvo.

El Gobierno y su prioridad sobre los empresarios

En ese sentido, consideró que el Gobierno prioriza las necesidades del sector empresario. “El Gobierno más que escucha a la gente se monta sobre una necesidad y trabaja más bien sobre las necesidades en el contenido de la reforma de las necesidades de los empresarios, que tiene que ver con esto, con bajar los costos laborales, bajar los costos de despido”, señaló.

El entrevistado también alertó sobre el impacto que podría tener la flexibilización laboral en un contexto de ingresos deprimidos. “Estamos con un mercado de trabajo con ingresos muy bajos, muy bajos y frente a eso el Gobierno no plantea ninguna posición, solamente la ley de mercado”, indicó.

Al referirse al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, planteó interrogantes sobre el rol que asumirá Argentina. “Cuál va a ser el rol que tenga la Argentina dentro del Mercosur, como posibilidad de ampliar también sus negocios, su intercambio comercial, cuál va a ser el rol y el posicionamiento”, planteó.