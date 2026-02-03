Tensión en el proceso electoral de Brasil: “Hubo un cambio del escenario político brasileño”

El periodista, Patricio De La Barra, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el escenario político de Brasil entró en una nueva etapa tras la salida de uno de los principales nombres de la contienda electoral.

Según Patricio De La Barra, “en estos últimos días, hubo un cambio del escenario político brasileño con relación a las elecciones de octubre próximo”, a partir de la decisión de “la salida del actual gobernador del Estado de Sao Paulo, es decir, retirándose prácticamente de la contienda electoral, Tarcísio Gómez de Freita”.

La reestructuración de la derecha en Brasil

Ese paso atrás, explicó, “abre un espacio, primero, para que la derecha se reestructure y, segundo, para que las encuestas ya comiencen a elaborar las nuevas condiciones del escenario”.

En ese nuevo mapa político, la derecha busca unificar posiciones, aunque no sin dificultades. “La derecha busca, constantemente, un acuerdo que lo lleve en forma unánime en torno a un candidato, lo que está con bastantes dificultades”, advirtió De La Barra.

Uno de los nombres que más creció es el de Flavio Bolsonaro. “Ya tenemos un candidato oficial que sería Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, que creció mucho en las últimas encuestas, incluso lo dan en un empate técnico en primera vuelta con Lula da Silva”, señaló. Sin embargo, aclaró que, “tiene un alto índice de rechazo”, aunque ese nivel “bajó un poco, estaba en torno al 57%, ahora está en torno al 46%”.

Otro actor central es el gobernador de Paraná. “Después vendría Ratinho Jr., Carlos Massa, que es el gobernador de Paraná, quien también aparece con bastantes preferencias dentro de las últimas encuestas”, explicó el entrevistado. Sobre su fortaleza electoral, destacó que, “ha hecho una excelente campaña” y que su crecimiento se apoya en “un fuerte apelo popular en la región de Paraná”.