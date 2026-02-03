Las repercusiones del nuevo IPC: “Los primeros activos que van a sufrir una caída de la demanda son los títulos públicos”

El economista, Leonardo Alberto, en contacto con Canal E, se refirió a la salida de autoridades del INDEC y los cambios en la metodología de medición de la inflación, que volvieron a encender señales de alerta en el mercado financiero argentino.

Según Leonardo Alberto, el primer impacto se dará en los activos atados al índice de precios. En este contexto, recordó que, “tenemos algunos bonos que todavía están ajustados por CER”, por lo que “cualquier cambio en el índice de precios pega directamente en las expectativas de variación de esos títulos de acá a su vencimiento”.

El impacto de un nuevo IPC en las inversiones bancarias

El efecto no se limita a los bonos soberanos. Asimismo, explicó que también alcanza al sistema financiero: “Luego también puede llegar a impactar sobre aquellos activos que tienen, a su vez, vamos a darle nombre y apellido sobre los bancos, que tienen, a su vez, dentro de sus inversiones activos atados a los índices de precios”.

Respecto a los créditos UVA, Alberto relativizó el impacto inmediato, pero aclaró que el cambio metodológico no es neutro. “La variación que puede haber entre uno y otro índice, de acuerdo a lo que están mencionando los que se especializan en hacer, armar índices de precios, está en el orden del 0,1 y 0,2 mensual”. Sin embargo, advirtió que, “en el acumulado anual podemos estar hablando de una cifra significativa, de un 4 o 5% de variación respecto de un índice al otro”.

Más allá de los números, puso el foco en la confianza. “Esto influye en la credibilidad del país”, afirmó, y recordó antecedentes sensibles: “Ya ha ocurrido una vez anterior, claramente con el problema que tuvimos con los cupones atados al crecimiento”.

Repercusiones a nivel internacional

En ese sentido, el entrevistado alertó que un nuevo cambio metodológico puede generar rechazo externo. “Puede llegar a provocar, por supuesto, que haya rechazo a demanda de activos por parte de inversores del exterior”, sostuvo, y remarcó que, “los primeros activos que van a sufrir una caída de la demanda son los títulos públicos, principalmente los atados a la inflación”.

Sobre el trasfondo político del cambio, reconoció que se trata de un escenario novedoso para la actual gestión. “Acá se presenta un problema que no veníamos teniendo con este gobierno”, explicó, y lo comparó con la tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal en Estados Unidos.