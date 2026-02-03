En el Círculo Rojo, la intervención del INDEC “generó dudas sobre si está bien el modelo económico”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E y se refirió a la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, la cual se apoderó de la agenda política y económica en un momento clave para el Gobierno de Javier Milei.

Ariel Maciel sostuvo que febrero comenzó “realmente picante” porque “algunos entendían que todas las miradas estaban puestas sobre dos cuestiones”, pero “se metió por la ventana algo que algunos no tenían en el radar”.

La intervención del INDEC y su impacto en la inflación

Según explicó, comenzaron a circular versiones sobre una posible intervención política en el organismo estadístico: “Dicen la intervención del INDEC para apaciguar los números de la inflación de enero que se darán a conocer la semana próxima”. En ese contexto, recordó que el INDEC venía trabajando desde hacía más de un año en paralelo con una nueva metodología: “El organismo venía haciendo el testeo de la nueva fórmula del nuevo IPC”.

Maciel remarcó que el problema no fue técnico sino político: “Lo que no había era aval político justamente para que saliera a la cancha esta nueva medición”. Y explicó el motivo central: “Pondera mucho más los servicios públicos en un momento donde este año se empieza a sincerar nuevamente esos precios y no iban a dar muy bien los números que queríamos”.

Las imposiciones del Gobierno

Sobre si Marco Lavagna se negó a convivir con dos indicadores, planteó una contradicción profunda en el discurso oficial: “Hay un gran problema en este tema y es que está vinculado justamente con la dialéctica del Gobierno”. Hasta ahora, señaló, existía consenso en que la fortaleza del modelo era la macroeconomía: “Muchos dicen que es lo mejor que hizo este Gobierno”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que el nuevo escenario abre interrogantes: “Empiezan a haber dudas sobre si está bien el modelo económico”. En particular, alertó sobre el impacto en los negocios: “Todas aquellas herramientas del mercado ajustadas por inflación de acá en más empiezan a tener una cierta sospecha de credibilidad”.

Ese clima de incertidumbre, explicó, es clave para el denominado Círculo Rojo: “Empieza a hablar de la incertidumbre como variable económica en sus negocios”.