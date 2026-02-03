Esteban Bullrich cuestionó el alineamiento de Milei con Trump y lo califico de “improvisado”

En una nota para el diario La Nación, Esteban Bullrich, cuestionó el alineamiento del presidente Milei a la agenda política de Estados Unidos y en particular a Donald Trump. “La decisión del presidente argentino de seguir a Donald Trump en prácticamente todos los gestos y definiciones de política exterior expone con claridad ese problema”.

Aunque el ex senador del PRO y ex ministro de Educación durante el mandato de Mauricio Macri no se posicionó en la vereda de en frente del presidente Javier Milei dejó en claro sus diferencias en temas de política exterior.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Puntualmente, se refirió a la decisión de formar parte del Consejo de Paz, propuesto por el presidente estadounidense. “El ejemplo más reciente es la rápida adhesión de la Argentina a la llamada Board of Peace, una iniciativa impulsada por Trump que fue suscripta por nuestro país antes que por la mayoría de las democracias occidentales relevantes. No se trata de un detalle menor ni de un simple gesto diplomático: es una señal política fuerte, que expresa una voluntad de alineamiento sin matices y sin debate estratégico previo”.

Qué es el Board of Peace o "Consejo de Paz" que presidirá Trump

Además, aseguró que el alineamiento “resulta particularmente problemático” por tratarse de Trump, quien “no busca iluminar el escenario internacional con decisiones prudentes, previsibles y orientadas al bien común”, según el dirigente.

El ex senador tiene un estilo dialoguista, mediante el cual propicia la cooperación, aspecto que no está tan determinado en los dirigentes liberales. A pesar de su apoyo en las elecciones, por pertenecer al ala política de Patricia Bullrich, las disidencias con el presidente, existen.

Bullrich apuntó contra el estadounidense, refiriéndose a que “se caracteriza por la improvisación, la personalización extrema del poder y una lógica transaccional” en los que “confunde peligrosamente”, y casi adrede, los intereses privados con las políticas públicas.

Milei - Trump: por qué comienza a escribirse la letra chica de la relación entre EE.UU. y Argentina

Sumado a ello, señaló que Donald Trump incrementó su patrimonio personal “en más de mil millones de dólares mientras ejerce el poder”, lo cual debería ser visto como una señal de alarma sobre su manera de ejercer su rol público y el verdadero rol del Estado.

“Seguir a un líder que confunde poder con negocio, fuerza con autoridad y capricho con estrategia no nos fortalece, nos debilita. No nos posiciona mejor en el mundo, nos reduce a espectadores de decisiones ajenas”. El ex funcionario del PRO recalcó que Milei le debe las gracias a Trump por su apoyo, mediante el cual consiguió “parte de su legitimidad internacional y su triunfo electoral”. “Ese apoyo fue explícito, público y estratégico”, añadió.

Sin embargo, su postura no coincide con la del Presidente, “La Argentina necesita una política exterior que piense, que discuta, que discrimine y que elija. Porque cuando un país deja de pensar por sí mismo, empieza lentamente a desaparecer del mapa de las decisiones relevantes. Y ese es un riesgo que no deberíamos estar dispuestos a correr”, expresó.

RG / EM