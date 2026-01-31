Milei planea volver a EE.UU. para mostrarse con Trump, pero en la mansión de Mar-a-Lago

Javier Milei sumará una nueva travesía en el extranjero. Será el 10 de febrero cuando visite el complejo de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, Estados Unidos, para asistir a la Hispanic Prosperity Gala 2026. Un evento copado por empresarios en el que el Presidente buscará una nueva foto con el jefe de la Casa Blanca. Aunque fuentes libertarias todavía no se animan a confirmar el encuentro.

Durante la mañana del viernes, un grupo selecto de integrantes del entorno presidencial confirmó el destino de Milei el próximo mes y que desarrollará una agenda en la jornada que reunirá a ejecutivos, políticos y celebridades. Organizada por la plataforma Latino Wall Street, la invitación es selecta y el objetivo pasa por “destacar las contribuciones de la comunidad hispana y fortalecer alianzas estratégicas”.

Allí, el máximo exponente de La Libertad Avanza hablará de las transformaciones económicas que instrumentó su gestión a partir del 10 de diciembre de 2023, día en el que arribó a la jefatura del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo, fuentes libertarias transmitieron que las expectativas de que se produzca una nueva foto entre el líder republicano y el jefe de Estado son muy altas. Pero no son determinantes para ratificar que habrá otro cara a cara entre ambos dirigentes luego del que mantuvieron el 22 de enero en el Foro de Davos, Suiza. Aquel día, Milei firmó la incorporación de la Argentina como miembro fundador del Board of Peace que generó Trump, una suerte de ONU paralela con la que el norteamericano pretende “asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”. Al lado del Presidente, estuvo el magnate norteamericano y las sonrisas entre ambos no faltaron.

En los pasillos de Balcarce 50 aún está fresco el recuerdo de lo sucedido el 1 de abril de 2025. Fue el día en el que Gerardo Werthein, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, anunció muy suelto de cuerpo en declaraciones periodísticas que Milei iba a recibir un premio junto a Donald Trump en la residencia que está ubicada en Palm Beach y que pertenece al representante republicano.

“El Presidente va a recibir un premio por su trabajo por valores de la libertad y conservadores, y junto con él va a ser premiado Donald Trump. Prevemos un encuentro en Mar-a-Lago, la casa del presidente”, precisó el empresario devenido funcionario en aquel entonces. Sin embargo, sus palabras no tuvieron eco con la realidad porque el economista viajó junto a su hermana Karina y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y no vio a Trump ni siquiera a 200 metros de distancia. Un viaje sin sentido.

Ese tour en falso generó una ola de críticas de parte de un sector del oficialismo contra Werthein por falta de previsibilidad y se lo expuso como el principal responsable por lo acontecido. Y marcó un quiebre en su relación con Santiago Caputo, el asesor presidencial.

Por eso, precavidos, en LLA hablan de la “posibilidad” de un encuentro con el jefe de la Casa Blanca y que esta gira servirá para afianzar la amplia sintonía que existe entre ambos países. En la Casa Rosada hay quienes aseguran que el líder libertario además aprovechará su estadía para afinar parte del acuerdo comercial con Estados Unidos. Un entendimiento que tiene avances “constantes” y que está encaminado.

Sin embargo, hay fuentes diplomáticas que eligen la cautela y dicen que, tras el anuncio del acuerdo marco en noviembre del año pasado, no hubo definiciones concretas y no hay fecha de implementación. Claro está, todavía faltan más entendimientos de carácter técnico, revisión de letra chica y, fundamentalmente, que los parlamentos aprueben el pacto comercial.

Vale recordar que el texto inicial, que difundió la cuenta en X de la Casa Blanca, incluye la apertura de mercados, eliminación de aranceles, compromisos en materia laboral y el cumplimiento de normas de medicamentos y antipiratería, entre otros puntos.

Un dato más: Milei volverá a pisar suelo estadounidense, más precisamente el distrito de Nueva York, para participar del “Argentina Week” que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan. En dicho evento, tratará de posicionar al país como destino atractivo para inversores globales. La noticia la confirmó el embajador en el país del norte, Alec Oxenford, el pasado sábado, elogiando el vínculo que atraviesan ambos países desde la llegada del Presidente.

¿Argentina recibirá deportados?

“Estados Unidos abrió conversaciones avanzadas con Argentina para que reciba inmigrantes deportados de otras nacionalidades, en el marco de la estrategia migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. La noticia surge de una investigación publicada por The New York Times y que vio la luz ayer, basada en fuentes con conocimiento directo de las negociaciones y en registros oficiales del gobierno estadounidense. En el oficialismo evitaron referirse al tema durante la jornada, hasta que Milei escribió “Información 100% falsa”, en su cuenta de X. El eventual entendimiento permitiría a Washington enviar a Argentina a personas que no logra repatriar a sus países de origen. Ya sea por la ausencia de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje. Las tratativas aún no concluyeron pero avanzan con rapidez e involucrarían a la primera plana del ministerio de Relaciones Exteriores del país que comanda Pablo Quirno. The New York Times afirma que sigue siendo un punto de negociación dentro de una agenda bilateral más amplia que incluye otros temas.