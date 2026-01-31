El axelismo niega un acuerdo con Máximo para presidir el PJ

La interna por el PJ provincial dio un giro en las últimas horas posicionando al gobernador Axel Kicillof como la opción a encabezar la lista de unidad. Con esa definición, la dirigencia que responde a los distintos sectores busca dejar atrás meses de cruces, vetos cruzados y una negociación desgastante.

Hay cruce de versiones sobre el surgimiento del nombre. Cerca del gobernador bonaerense negaron que exista un acuerdo. En la administración provincial insisten que es necesario construir una lista de unidad, pero por ahora “no hay ningun acuerdo”. Además aseguran que se enteraron por los medios del interés de Máximo por impulsar a Axel al frente del partido.

En La Plata insisten que el partido tiene que responderle al gobernador y que la estructura del PJ debe alinearse con su gestión. Pero los nombres que circulaban era el de Verónica Magario o el de Julio Alak.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pelea por el PJ que hasta diciembre fue presidido por Máximo Kirchner derivó en una pelea política que se extendió más de lo esperado, algo que vienen reconociendo semanas atrás: “Milei avanza, se pasea por el mundo, consigue votos para la reforma laboral y nosotros nos estamos peleando por avales”, decían.

“Axel quiere. Aprendió a jugar al fútbol de grande y ahora quiere jugar todos los partidos”, dice un funcionario de su entorno sobre la posibilidad de que el propio Kicillof conduzca ahora el PJ. En el entorno de Máximo Kirchner advierten que si el gobernador quiere un PJ que le responda, debe presidirlo él mismo y no delegar esa función en terceros.

Con este movimiento, el diputado nacional deja atrás la discusión por los vetos y se deshace de alternativas que no avalaba. Entre ellas, tal como adelantó PERFIL una semana atrás, está el nombre de Verónica Magario.

La posibilidad de presidir el partido implicaría concentrar el poder que necesita para pelear por la candidatura a presidente del 2027. “Ahora hay que acordar los nombres de abajo, tampoco tiene que ser el tren fantasma” fue una de las frases que lanzó Kicillof cuando supo que su nombre destrababa el acuerdo de unidad con MK y CFK.

El esquema a discutir es el de vicepresidencias y algunos espacios más como el titular del Consejo. El kirchnerismo quiere darle espacio a Mariel Fernández y Kicillof intentará cuidar a Magario y darle espacio en la estructura. ¿Volverá el veto?

Con el objetivo de acelerar definiciones y evitar que la disputa partidaria siga empantanada en una de las conversaciones de los intermediarios entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof se planteó cerrar la lista el 3 de febrero pero se desistió y quedó el 8 de febrero, el día límite, para mostrar la unidad en todas las categorías provinciales.

Pero algunas internas locales habrá. En los distritos en donde gobiernan intendentes peronistas se respetará a los jefes comunales sean del sector que sean. Pero habrá que mirar con atención qué pasa con los PJ locales de algunos municipios como los de Tigre o Mar del Plata.

La pregunta abierta es si este nuevo esquema podrá terminar con las internas en la provincia de Buenos Aires. “Sabemos que el esmerilamiento va a seguir estando, la pelea no se termina con esto”, dicen desde La Plata. Hay un nuevo partido y Axel Kicillof quiere jugar. La pelea final es por la presidencia y el gobernador tiene dos desafíos hacia adelante: sostener la provincia en medio de una crisis económica y ahogamiento de fondos por parte del gobierno de Javier Milei y sobrevivir, una vez más, a la interna peronista. El jefe provincial esperaba cerrar la discusión partidaria para dar un paso más fuerte en la carrera hacia 2027. Ese momento se acerca.