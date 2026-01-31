Incendios: El Gobierno asegura que se terminó el road show de funcionarios

El road show de funcionarios por las zonas de la Patagonia afectadas por el fuego se terminó. Así se lo resaltaron a PERFIL fuentes de la Casa Rosada, detallando que si bien no habrá recorridas de miembros del Gobierno sí se continuarán brindando asistencias financieras, como las que se anunciaron esta semana.

Ante la primera ola de incendios, Diego Santilli, el ministro del Interior, viajó a Chubut para reunirse con su gobernador, Ignacio Torres. Fue el 8 de enero. En aquella fecha, ambos dirigentes estuvieron en las localidades de El Hoyo y Epuyén para supervisar operativos y asistir a vecinos golpeados por la situación.

Esa escena no volverá a producirse según el entorno presidencial. De este modo, no habrá traslados de Santilli hacia las zonas dominadas por el fuego aunque sí conservará su agenda de viajes por el interior para recolectar apoyos por la reforma laboral. El viernes, por ejemplo se reunió con Juan Pablo Valdes, gobernador de Corrientes, en la provincia del norte.

Tampoco se moverá hacia el sur por los incendios Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad. A pesar de que el oficialismo prometió que ambos integrantes del gabinete se iban a mostrar juntos para atender la dramática situación. Fue una versión que en La Libertad Avanza hicieron correr hace dos semanas.

Sin embargo, del lado de Santilli y Monteoliva prefieren guardar silencio y no quieren descartar un viaje. Lo que demuestra que en las filas libertarias todavía no hay una posición firme sobre si conviene o no que los miembros del gabinete pisen el territorio castigado por los incendios. La discusión interna aparece tras varios días en los que se sumaron críticas de la oposición al Gobierno por su falta de sensibilidad ante la problemática.

No lo dicen abiertamente, pero en LLA son conscientes de que las redes sociales fueron un terreno fértil para que miles de usuarios recalcaran, con videos mediante, que mientras Javier Milei cantaba “Rock del Gato” en un teatro de Mar del Plata, miles de hectáreas de la Patagonia ardían bajo el fuego.

Pese a este desconcierto, hay algo seguro: en Balcarce 50 prometen que continuarán las asistencias financieras a sola firma y por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró la Emergencía Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

En este marco, hubo dos anuncios económicos en relación al combate del fuego: Nación giró $4.000 millones a Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Por otra parte, Casa Rosada confirmó el envío de $100.000 millones para el fortalecimiento de bomberos voluntarios.