Estados Unidos derribó un dron iraní sobre el Mar Arábigo "en defensa propia" en medio de la tensión entre Washington y Teherán

Estados Unidos anunció que derribó un dron de Irán que se acercó a uno de sus portaviones que se encuentra patrullando el mar Arábigo: “Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo”, reveló este martes 3 de febrero el portavoz del Comando Central militar, capitán Tim Hawkins, en un comunicado.

El dron Shahed-139 “continuó volando hacia la embarcación a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses”, relató Hawkins. Por su parte, la agencia de noticias iraní Tasnim afirmó que el dron “realizaba una misión habitual y legal de reconocimiento, vigilancia y toma de fotografías", y que "transmitió imágenes con éxito” antes de que se cortara la comunicación.

USS Abraham Lincoln

El ataque al dron fue el segundo enfrentamiento entre ambas potencias en Oriente Medio en un mismo día, luego que las fuerzas iraníes trataran de impedir el paso de un petrolero con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jamenei desafía a Trump: "Si ataca a Irán, esta vez la guerra será regional"

Sin embargo, estos incidentes no modifican el pacto previo de mantener negociaciones entre el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y altos funcionarios del régimen iraní, aseguró este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Teherán y Washington aceptaron reunirse a conversar luego que Trump amenazara a Irán con acciones militares en su contra, y de que Teherán le respondiera diciendo que, si eran agredidos, desatarían una guerra en toda la región.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró este martes que le ordenó al canciller Abás Araqchi que estableciera negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos, luego que Trump le dijera que pasarían “cosas malas” si no llegaban a un acuerdo. “He pedido a mi ministro de Asuntos Exteriores que, siempre que se den las condiciones adecuadas, sin amenazas ni exigencias irrazonables, lleve a cabo negociaciones equitativas (...) en el marco de nuestros intereses nacionales”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social X.

Un funcionario árabe, que pidió conservar su anonimato, le reveló a la agencia AFP que la reunión entre los dos países sería el próximo viernes 6 de febrero en Turquía. Y añadió que la cita se armó “tras las gestiones de Egipto, Qatar, Turquía y Omán”.

Presidente Masoud Pezeshkian

La exigencia de Estados Unidos a Irán en medio de las protestas masivas

El pedido de Estados Unidos es que Irán renuncie a desarrollar armas atómicas, pero la República Islámica se niega usando su derecho como signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Araqchi habló el domingo pasado con la cadena CNN de este tema y afirmó: “El presidente Trump dice 'no a las armas nucleares' y estamos totalmente de acuerdo con ese punto. Por supuesto, a cambio, esperamos un levantamiento de las sanciones”.

Estambul albergará diálogo entre EE.UU. e Irán en plena tensión nuclear

Mientras tanto, continúa la represión contra las manifestaciones callejeras en contra del Gobierno. La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, asegura que más de 50.000 personas fueron detenidas en Irán y confirmó que ya se produjeron 6.854 muertes, en su mayoría manifestantes reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades iraníes reconocen que han muerto miles de personas en las protestas, pero aseguran que, en su mayoría, se trata de “terroristas” infiltrados que forman parte de una campaña de desestabilización organizada por Israel y Estados Unidos.

HM/ML