En un contexto de máxima tensión política y militar en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno mantiene conversaciones con Irán, en medio de las advertencias por el programa nuclear iraní, el despliegue de fuerzas navales estadounidenses y las protestas internas que enfrenta el régimen de Teherán. La admisión llegó luego de que funcionarios iraníes se mostraran abiertos al diálogo, aunque con fuertes condiciones.

“Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá”, detalló el mandatario a Fox News, y agregó que están negociando.

Del otro lado del tablero geopolítico, el jefe de Estado de Irán, Masud Pezeshkian, declaró que “la República Islámica de Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región”.

Irán se demostró abierto a la charla con Estados Unidos: nuevas negociaciones en puerta

En su reciente visita a Turquía, Abas Araqchi, canciller iraní, se mostró abierto a las negociaciones, si estas se daban en un pie de igualdad para ambos. Además, precisó que cualquier acuerdo requiere excluir la “capacidad de defensa” y el desarrollo de misiles balísticos iraníes del proceso de negociación.

Sin embargo, Estados Unidos exige el freno del programa de misiles como condición para que las negociaciones puedan iniciarse. Igualmente, según indicó The New York Times, la armada estadounidense mantiene el portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, acompañado de buques equipados con misiles.

Irán: Trump dice que quiere acuerdo, pero envía tropas preventivamente

Este comando central, que opera bajo estrictas órdenes de Estados Unidos, advirtió que no tolerará maniobras “inseguras” de la Guardia Revolucionaria de Irán, que está en la mira del mundo entero.

En ese sentido, el país norteamericano pone la lupa en los movimientos cercanos a sus embarcaciones o sobrevuelos. Pocos días después de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea declararan a la Guardia Revolucionaria una organización terrorista, se registraron este tipo de movimientos que, se entiende, fueron a modo de protesta.

La influencia de la región

Ambos países reconocen que un conflicto armado sería perjudicial y diversos actores regionales pusieron en marcha nuevas acciones diplomáticas para contener una eventual escalada militar. En ese contexto, el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, viajó a Teherán con la intención de aliviar las tensiones. Paralelamente, los gobiernos de Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han intensificado sus contactos diplomáticos.

Esto se debe, además, a que parte de las tensiones involucran al estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico entre Irán y Omán, que conecta el golfo de Pérsico con el golfo de Omán.

El precio del crudo se dispara a US$ 70 por barril por amenazas de Trump a Irán

Su importancia radica en que por allí transita una parte crucial del petróleo y gas que se exporta desde Medio Oriente hacia el resto del mundo. Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume a nivel global pasa por este estrecho, lo que lo convierte en uno de los puntos más sensibles del comercio energético internacional.

Por esa razón, cualquier tensión militar o política en la zona genera preocupación mundial, ya que un bloqueo o conflicto podría afectar gravemente los precios y el suministro de energía.

RG/DCQ