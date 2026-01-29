El precio del crudo se dispara a US$ 70 por barril por amenazas de Trump a Irán

Los futuros del crudo Brent alcanzaron los US$70 por barril por primera vez desde septiembre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Irán que si no alcanza un acuerdo nuclear enfrentará ataques militares.

El petróleo de referencia mundial subió hasta un 2,9%, mientras que la referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, superó los US$65.

El petróleo de Venezuela: Trump firmó un decreto para proteger los ingresos provenientes del crudo venezolano

En una publicación en redes sociales el miércoles, Trump dijo que los buques estadounidenses que ordenó desplegar en la región estaban listos para cumplir su misión “con rapidez y violencia, si es necesario”.

El crudo ha repuntado en lo que va de 2026, desafiando las expectativas de un mercado presionado por un significativo exceso de oferta. Por el contrario, las tensiones geopolíticas —desde Irán hasta Venezuela— y una gran interrupción del suministro en Kazajistán han contribuido a apuntalar los precios.

Prima de riesgo a los precios

Las últimas amenazas de Trump han incorporado una prima de riesgo a los precios. Las opciones de compra (call) alcistas han sido más caras que las opciones de venta (put) bajistas durante el período más prolongado en unos 14 meses, a medida que los operadores buscan protegerse ante el riesgo de una nueva confrontación entre Estados Unidos e Irán. Las incorporaciones de opciones alcistas también han crecido al ritmo más rápido en al menos seis años.

“La posibilidad de que Irán sea atacado ha elevado la prima geopolítica del precio del petróleo en potencialmente US$3 a US$4 por barril”, dijeron en una nota analistas de Citigroup, entre ellos Anthony Yuen. “Los precios del petróleo pueden mantenerse más elevados de lo que muchos esperaban, pese a que los mercados iniciaron el año anticipando un gran exceso de oferta”.

Un ataque estadounidense podría poner en riesgo los flujos de crudo desde Medio Oriente, una región que representa alrededor de un tercio del suministro global. Una represalia iraní también podría extenderse a interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, un paso angosto que separa a Irán de la península Arábiga. Buques tanque que transportan petróleo y gas natural licuado transitan por el estrecho para entregar cargamentos en todo el mundo.

Trump ha emitido advertencias reiteradas a Irán, aunque más recientemente estas se han vinculado a la represión letal de Teherán contra las protestas, más que a sus actividades nucleares. El presidente estadounidense había dicho anteriormente que el programa atómico del régimen fue destruido en ataques de junio contra tres instalaciones.

En respuesta, Irán ha señalado que está listo para el diálogo, pero advirtió que responderá con una fuerza sin precedentes si es presionado. Teherán ha intensificado la diplomacia con potencias clave de Medio Oriente mientras busca evitar un mayor conflicto con Estados Unidos.