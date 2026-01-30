Irán se demostró abierto a la charla con Estados Unidos: nuevas negociaciones en puerta

Irán esta dispuesto a reanudar las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear si se dan en “pie de igualdad”, según contó Abas Araqchi, canciller iraní de visita en Turquía.

La visita al país vecino se dio en un contexto de máxima tensión interna. A las manifestaciones en contra del gobierno, se le suma el despliegue de buques de guerra estadounidenses en Medio Oriente y la decisión de la Unión Europea de incluir a la lista de organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria, ejercito de elite iraní.

En declaraciones de los últimos días, Donald Trump chicaneo diciendo que “espera no tener que usar” la fuerza, a lo que desde Irán respondieron que atacarán “instantáneamente” si eso sucede.

"Si las negociaciones son justas y en pie de igualdad, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar", declaró Araqchi este viernes desde Estambul. Además, se refirió a que la seguridad del pueblo iraní no depende de nadie más que de su gobierno.

Agregó “Teherán nunca ha buscado obtener armas nucleares", pero recalcó que las capacidades de defensa y los misiles iraníes "nunca serán objeto de negociación”.

Por su parte, el canciller de Turquía celebró la posibilidad de que los países lleguen a un acuerdo y remarcó que el diálogo nuclear es "vital para apaciguar las tensiones regionales".

La posición de Turquía

El canciller turco Hakan Fidan, busca evitar el conflicto entre Irán y Estados Unidos, principalmente por la desestabilización que podría significarle a su región y un nuevo flujo de migrantes hacia su territorio.

Turquía es miembro de la OTAN y, al mismo tiempo, mantiene buenas relaciones con su vecino Irán. Es por ello que su participación en apaciguar el conflicto puede ser muy valiosa. Es por ello que el ministro de Relaciones Exteriores turco instó a Estados Unidos a resistirse a las presiones de Israel, su aliado, para atacar Irán.

"Constatamos que Israel intenta convencer a Estados Unidos de lanzar un ataque militar contra Irán (...) Esperamos que la administración estadounidense muestre sentido común", declaró Fidan.

