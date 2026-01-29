“Estados Unidos e Israel están buscando debilitar a Irán con una estrategia de largo plazo de cambio del régimen”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en comunicación con Canal E, ofreció un análisis sobre la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, el rol de China y Rusia y las consecuencias geopolíticas y económicas que puede tener esta tensión en los mercados energéticos globales, especialmente en el precio del petróleo.

“Irán forma parte del BRICS ampliado, forma parte del nuevo bloque euroasiático que emerge en este siglo asiático, es un jugador clave, dibujando en el mapa geopolítico global”, explicó Alejandro Laurnagaray, al detallar por qué el país persa se encuentra en el centro de la escena internacional.

Todos contra el régimen iraní

Según desarrolló, Estados Unidos e Israel buscan debilitar a Irán mediante una estrategia de largo plazo: “Los Estados Unidos e Israel están buscando debilitarlo con una estrategia de largo plazo de cambio del régimen, aunque a corto plazo no se anuncie”. En ese marco, recordó antecedentes históricos: “Como ha sido en otras oportunidades en el siglo XX, se han hecho golpes de estado, los británicos primero en el 1921, después en 1953 los Estados Unidos, siempre con el petróleo sobre la mira y otros recursos naturales”.

Laurnagaray sostuvo que el conflicto excede lo regional y se inscribe en una disputa de poder global: “Es un punto de fricción porque hace al equilibrio de poder en Medio Oriente, hace al factor de poder que puede ejercer los Estados Unidos en esa región y también para intentar debilitar al bloque euroasiático”.

Sobre las similitudes con el caso venezolano, afirmó: “Todos los conflictos y las acciones militares siempre han sido en la historia y lo son, lo siguen siendo y lo seguirán siendo multicausales”. En ese sentido, señaló: “El principal destino del petróleo de Venezuela y de Irán viene siendo China”. Sobre la misma línea, agregó que Estados Unidos busca afectar esa relación: “Estados Unidos busca darle un tiro por elevación a la competitividad energética de China”.

La constante búsqueda del dominio de los recursos

El entrevistado subrayó la centralidad de los recursos naturales: “Si los tomáramos como actores independientes están en el top 10 de los recursos naturales a nivel mundial”. Y explicó cómo las sanciones impactaron en la situación interna iraní: “Estados Unidos lo ha aprovechado, lo ha profundizado, ha debilitado mucho a Irán con las sanciones al petróleo y a otros sectores, por supuesto, las finanzas”.

Además, destacó el efecto del cambio climático: “Con la peor sequía en décadas y en siglos que vive esa región, también se vio agravada la producción de alimentos, aumenta la inflación, aumentan los precios y cae el abastecimiento de agua”.