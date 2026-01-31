Irán: Trump dice que quiere acuerdo, pero envía tropas preventivamente

“Puedo decir esto: Irán quiere llegar a un acuerdo”, dijo ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, a periodistas en la Casa Blanca. Para evitar una acción militar de Estados Unidos, anunció Trump, Teherán dijo estar dispuesto a reanudar el diálogo, aunque sin discutir sus capacidades de defensa y balísticas. Cuando se le preguntó si le había dado a Irán un plazo para iniciar conversaciones sobre sus programas nuclear y de misiles, Trump respondió: “Sí, lo he hecho”, pero se negó a decir cuál era.

“Tenemos una gran armada, flotilla, llámalo como quieras, dirigiéndose ahora mismo hacia Irán”, dijo Trump, refiriéndose a un grupo de portaaviones de la Marina estadounidense en aguas frente a Irán. “Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Si conseguimos un acuerdo, bien. Si no, ya veremos qué pasa”, afirmó.

Como prueba de que Teherán está dispuesto a negociar, Trump citó lo que definió como la decisión de Irán de detener las ejecuciones de manifestantes. La represión de las protestas, según grupos de derechos humanos, dejó más de 6 mil muertos y desencadenó la última ronda de amenazas entre los viejos adversarios.

Trump bajó la tensión el jueves diciendo que esperaba evitar una acción militar en Irán y que había negociaciones sobre la mesa. No obstante, el canciller de Irán, Abás Araqchi, dijo ayer que las capacidades en materia de misiles y de defensa de su país “nunca” estarían sobre la mesa de negociación. Estados Unidos y otras potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

“En pie de igualdad”. Araqchi dijo que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear con Washington, si estas se dan “en pie de igualdad”. “Si las negociaciones son justas y (se producen) en pie de igualdad, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar”, declaró Araqchi ayer desde Estambul.

Araqchi se reunió en Turquía con el canciller Hakan Fidan, quien busca evitar un eventual ataque de Estados Unidos en el vecino Irán, susceptible de desestabilizar la región. Es la primera visita al extranjero de Araqchi desde que estalló la oleada de protestas en Irán. El viaje se produce en un contexto de máxima tensión para el gobierno iraní, dado el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en Oriente Medio, y la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución, su ejército de élite, en la lista de organizaciones terroristas.

El canciller insistió en que Teherán “nunca ha buscado obtener armas nucleares”, pero recalcó que las capacidades de defensa y los misiles iraníes “nunca serán objeto de negociación”. “La seguridad del pueblo iraní no incumbe a nadie más”, señaló, y precisó que, de momento, “no se ha programado ningún encuentro” con los estadounidenses.

Irán advirtió que responderá instantáneamente con ataques con misiles contra bases, barcos y aliados estadounidenses. “No estamos limitando la geografía de la confrontación sólo al mar y nos hemos preparado para escenarios más amplios y avanzados”, dijo ayer el jefe del Consejo de Defensa de Irán, Ali Shamkhani, según la agencia de noticias Tasnim.

Turquía trata de mediar. Estambul, un miembro de la OTAN que mantiene unas sólidas relaciones con Irán, desea evitar una escalada militar a las puertas de su territorio, que podría desencadenar además un nuevo flujo de migrantes a través de los 550 km de frontera que comparte con la República Islámica. En este sentido, el ministro turco de Exteriores sostuvo que Estados Unidos debe resistir a las presiones para que ataque a Irán.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo que reiniciar las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear de Irán es “vital para reducir las tensiones regionales”.

Ayuda a manifestantes. El presidente estadounidense, Donald Trump, quien dice guiarse solo por su “propia moral”, advirtió la semana pasada que una “enorme armada” iba camino del Golfo, tras haber animado y prometido ayuda a los manifestantes iraníes cuyo movimiento fue reprimido a sangre y fuego con un saldo de miles de muertos según varias publicaciones en inglés.

La Armada estadounidense está constituida por el portaaviones Abraham Lincoln y sus más de 80 aviones, así como su escolta de tres destroyers, dotados de capacidades antimisiles y misiles de crucero Tomahawk. El grupo aeronaval estadounidense, también llegó el lunes a la región.

Trump declaró el jueves por la noche que “espera no tener que utilizar esta fuerza” militar desplegada, tras pedir la víspera un “acuerdo justo y equitativo” sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos espera obtener la prohibición de cualquier actividad de enriquecimiento de uranio y la limitación de las capacidades balísticas, entre otros objetivos. Sería “una forma de capitulación” inaceptable para Irán, según David Khalfa, cofundador del centro de investigaciones Atlantic Middle East Forum (AMEF), que considera que Trump “optará por la opción militar”, para demostrar su capacidad para hacer respetar sus líneas rojas.