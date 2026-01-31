Ucrania denunció un ataque ruso

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó más de 100 drones y un misil durante la madrugada del viernes, apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Moscú había aceptado una pausa de una semana en los ataques contra Kiev y otras ciudades.

“En la noche del 30 de enero (desde las 18:00 del 29), el enemigo lanzó un misil balístico Iskander-M desde la región de Voronezh, así como 111 drones de ataque”, señaló la fuerza aérea en un comunicado.

Los bombardeos se producen en medio de una ola de frío extremo. En los últimos días, los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana dejaron a millones de personas sin electricidad ni calefacción, mientras las temperaturas invernales caen con fuerza bajo cero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump había declarado el jueves, durante una reunión de gabinete, que pidió “personalmente” a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que suspendiera los ataques debido a las condiciones climáticas, y que esa pausa se extendería por una semana.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó luego que Moscú accedió a esa solicitud y que detendría los bombardeos contra Kiev hasta el 1° de febrero. Según explicó, el gesto busca “crear condiciones favorables para las negociaciones”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió el anuncio con cautela, pero en tono positivo. “Valoramos los esfuerzos de nuestros socios para ayudarnos a proteger vidas. Gracias, presidente Trump”, escribió en X, y añadió que Ucrania espera que el acuerdo se cumpla.

Sin embargo, en paralelo, las autoridades locales reportaron nuevos daños. El gobernador de la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informó el jueves por la noche que un ataque ruso alcanzó un edificio residencial y dejó al menos un herido.

Durante enero, Rusia intensificó su ofensiva contra las infraestructuras eléctrica y térmica del país. En Kiev, los cortes obligan a miles de personas a vivir en la oscuridad y el frío, con temperaturas que descendieron hasta los -20 °C.

Los constantes bombardeos sobre la capital –que Rusia no logró capturar al inicio de la invasión– forzaron a muchos residentes a improvisar soluciones para calentarse.

Lidia Teleschuk, de 91 años, aseguró que no recordaba un invierno tan duro desde la Segunda Guerra Mundial. “En 1942 fue aún peor, pero desde entonces no habíamos vivido algo así. Ha sido horrible. Nos será difícil sobrevivir”, dijo.

En su vivienda, sin electricidad, calefacción ni agua caliente, la mujer mostró a la AFP cómo transcurre sus días.

Algunos de los 3,6 millones de habitantes de Kiev dejaron la ciudad para refugiarse en casas de campo o en hogares de familiares.

Los equipos de emergencia trabajan para restablecer los servicios lo antes posible, pero las temperaturas bajo cero y los ataques reiterados dificultan las tareas. Solo este mes, los bombardeos dejaron sin electricidad a decenas de miles de hogares y sin calefacción a 6 mil bloques de apartamentos, aproximadamente la mitad de los edificios residenciales de la ciudad.

Mientras tanto, la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022 se acerca a su cuarto aniversario, sin un horizonte claro de paz.

Las disputas sobre los territorios ocupados y la exigencia de Moscú de conservar incluso zonas que no controla plenamente siguen siendo los principales obstáculos para un acuerdo, según Zelenski. “Hemos dicho repetidamente que estamos listos para compromisos que conduzcan a un verdadero final de la guerra, pero de ninguna manera implicarán cambios en la integridad territorial de Ucrania”, afirmó el mandatario.