Teherán: “No vamos a negociar nuestra capacidad de defensa”

“Las capacidades de misiles y defensa de Irán nunca serán objeto de negociación”, dijo ayer su principal diplomático, Abbas Araghchi, después de conversaciones de alto nivel en Estambul.

“Quiero afirmar firmemente que las capacidades defensivas y de misiles de Irán nunca serán objeto de negociación”, afirmó en una conferencia de prensa en Estambul después de las conversaciones con su homólogo turco, Hakan Fidan.

El funcionario se mostró dispuesto a reunirse con Estados Unidos, aunque bajo ciertas condiciones. “Si las negociaciones son justas y en igualdad de condiciones, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar”, dijo, añadiendo la justificación habitual de que Teherán “nunca ha buscado obtener armas nucleares”.

“Fuerzas asesinas”. Por su parte, el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió ayer que los países europeos enfrentarían consecuencias después de que la Unión Europea catalogara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. “No hay duda de que la acción hostil de los europeos, que etiquetaron a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista, no quedará sin respuesta”, dijo Ejei, citado por la televisión estatal, y agregó que “sufrirán las consecuencias de su acto insensato”, sin dar más detalles.

La Unión Europea designó el jueves a la Guardia Revolucionaria como una “organización terrorista” y adoptó prohibiciones de visas y congelaciones de activos para una serie de entidades y funcionarios estatales iraníes.

Estados Unidos anunció ayer sanciones contra el ministro del Interior de Irán y otros funcionarios, tras la letal represión de las protestas antigubernamentales en el país en las últimas semanas. El ministro del Interior, Eskandar Momeni, “supervisa las asesinas Fuerzas de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán (LEF), una entidad clave responsable de la muerte de miles de manifestantes pacíficos”, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado sobre las medidas.

Las autoridades iraníes reconocen que miles de personas murieron durante las recientes protestas, con un saldo de más de 3 mil muertos, pero dicen que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes muertos por “alborotadores”. Pero grupos de derechos humanos advierten que el número de víctimas probablemente sea mucho mayor, con estimaciones de decenas de miles.

Por primera vez, el Tesoro también anunció sanciones contra los intercambios de monedas digitales vinculados a Zanjani “que han procesado grandes volúmenes de fondos asociados con contrapartes vinculadas al Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

Estados Unidos, que ya ha impuesto duras sanciones contra Irán, “apoya al pueblo iraní en sus protestas contra el régimen corrupto y represivo de Teherán”, añadió la agencia.

Cuando un individuo o entidad se ve sometido a sanciones estadounidenses, los activos que posee en ese país se congelan. Las sanciones también prohíben a las empresas y ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellas, con el riesgo de ser ellos mismos objeto de sanciones.

Aunque afectado por los ataques de otoño de 2024 y de junio de 2025, Irán todavía tiene capacidad de respuesta, con, entre otros, 1.500 y 2 mil misiles balísticos de medio alcance.