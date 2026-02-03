Estambul albergará diálogo entre EE.UU. e Irán en plena tensión nuclear

Turquía planea albergar este viernes conversaciones de alto nivel entre EE.UU. e Irán con el objetivo de reducir las tensiones entre ambos países.

La cumbre en Estambul contaría con la participación del enviado estadounidense Steve Witkoff, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, según personas con conocimiento directo del asunto. El canciller turco, Hakan Fidan, espera que algunas potencias regionales se sumen al encuentro, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del tema.

Jamenei desafía a Trump: "Si ataca a Irán, esta vez la guerra será regional"

Las conversaciones marcarían el primer encuentro público entre funcionarios iraníes y estadounidenses desde el reciente aumento de las tensiones, con Trump amenazando a Teherán con una acción militar si no logra un acuerdo para limitar su programa nuclear.

EE.UU. ha desplegado activos navales en la región, lo que avivó el riesgo de otra guerra tras los ataques de EE.UU. e Israel del año pasado contra instalaciones nucleares iraníes.

The New York Times informó más temprano que una reunión entre funcionarios de EE.UU. e Irán se celebraría en Estambul más adelante esta semana, con la participación de algunos países de Medio Oriente.

Irán aceptó negociar con Estados Unidos este viernes 6 de febrero

Se espera que Witkoff llegue a Israel el martes para mantener conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus principales asesores de seguridad, según un funcionario con conocimiento del asunto.

Trump ha amenazado con atacar a Irán desde la represión mortal de las autoridades contra protestas masivas el mes pasado. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió el domingo sobre una “guerra regional” si su país es atacado.

