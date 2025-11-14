El pronóstico económico del ex viceministro de Caputo para el 2026

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Joaquín Cottani anticipó que “a principio del año, va a haber un ajuste de la banda cambiaria” y que el Gobierno podría animarse a “ir a la flotación”. Según el ex viceministro de Economía de Luis Caputo, la clave será “darle suficiente amplitud a la banda” y acompañar ese cambio con “un anuncio lo más explícito posible de cómo el Banco Central va a acumular las reservas”.

Joaquín Cottani es economista, estudió en la Universidad de Córdoba, su ciudad natal. Se desempeñó, entre otras cosas, como viceministro de Economía de Luis Caputo, cargo al que renunció a mediados del año pasado.

¿Cuál es su pronóstico para 2026 de la economía argentina?

A principio del año, enero y febrero, cuando se discuta con el Fondo y también con el gobierno de Estados Unidos cómo seguir, va a haber un ajuste de la banda cambiaria. Creo que el gobierno se anime a ir a la flotación. Y a mí no me parece que eso sea una diferencia importante en la medida en que la banda se ajuste. No solo se ajuste la tasa del crecimiento de los límites; sino que además haya suficiente amplitud en los límites.

O sea, lo que usted está diciendo es que la banda tendría que aumentar, y no ser el 1500; sino pasar, por ejemplo, a una banda más amplia.

Algo así, hoy por hoy, yo creo que el gobierno debería tratar de poner al límite la banda, a lo mejor en 1400, en lo que está ahora, y darles suficiente amplitud. No llevarlo a 2000 ni nada de eso

¿Qué el piso de la banda, el precio actual, y el techo tenga, por ejemplo, un 30% de diferencia con el piso?

Claro. Entonces, con ese cambio y con un anuncio, lo más explícito posible de cómo el Banco Central va a acumular las reservas, y esta vez con el compromiso de cumplirla. El fondo no tiene mucho poder de negociación, porque ya desembolsó el grueso del dinero comprometido. Lo que queda apenas y alcanza para cubrir los pagos al propio Fondo. Pero ahí es donde el poder de negociación del gobierno de Estados Unidos coordinado con el Fondo puede ser mucho más importante. Una vez que se resuelve ese problema, y yo espero que eso incluya levantar el cepo que queda y no reintroducir, mucho menos, este cepo para las empresas para seguir reprimiendo. Si se hace eso, yo creo que la Argentina va a conseguir todos sus objetivos y va a terminar bien el año.

¿Y lo imagina en un año con una inflación un poquito más alta de la prevista, al cambiar esa banda?

Temporariamente puede haber algo así. Dependerá. No creo que el pass-through al principio a la inflación sea demasiado grande. Y además, como las tasas de interés van a bajar si el tipo de cambio aumenta y esa expectativa de devaluación no realizada se elimina, entonces vamos a estar en que la acumulación de la deuda interna, que hoy no se cuenta como déficit el interés de la deuda en pesos, pero eso va a disminuir, porque en algún momento esa acumulación de deuda interna puede ser un problema.

Es decir: hay un montón de cosas que se pueden resolver de un plumazo, y después la inflación baja sola y, y converge hacia el año 2027; seguro que vamos a estar en uno 1%, o menos, pero sostenible.

¿Usted imagina que en 2026 la inflación a lo mejor es 25 y en 2027 a lo mejor termina siendo 12 o 10?

Algo así, sí.

