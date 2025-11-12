Con el Stopover de Copa se puede navegar el Canal de Panamá y alcanzar ahorros de hasta 182 dólares

Para los cordobeses que viajan hacia el Caribe, Centroamérica, el norte de Sudamérica o los Estados Unidos, Copa Airlines tiene una interesante propuesta, el Stopover en Ciudad de Panamá que puede ser por 24 horas o hasta siete días, ya sea a la ida o al retorno de su viaje, y que no implica algún costo adicional en la tarifa aérea.

Además, el Panamá Stopover tiene una serie de descuentos acordados entre la compañía aérea y las autoridades de Turismo panameñas.

Descanso, cultura y sabores

Por ejemplo, uno de los programas ofrece tres días de descanso, cultura y sabores, con dos noches en The Santa María, a Luxury Collection Hotel, que tiene una tarifa regular de US$231 por noche. Con el Stopover la tarifa se reduce a US$184, un 20% menos, con lo cual se ahorra US$47 por noche, en total US$94.

Comerciantes lanzan “+Centro cba”: la app que busca revivir las calles vacías con descuentos, sorteos y beneficios exclusivos en Córdoba

Esta propuesta incluye también un paseo de tránsito por el Canal de Panamá, con Panama Marine Adventures, cuya tarifa regular es US$155, pero con el Stopover tiene una rebaja del 10%, o sea, queda en US$139, siete dólares de ahorro.

Y para completar la oferta, una cena en Maito —restaurante de comidas con influencias afro, asiáticas y caribeñas— con un ticket estimado de US$47 por persona, pero con el Stopover tiene un descuento del 15%, es decir, paga US$39.

Este paquete supone un ahorro estimado en US$117.

Hotel, spa y museo

Una segunda propuesta propone dos noches de lujos sin pagar de más. Son dos noches en el Bristol Panama a Registry Collection Hotel, que tiene una tarifa regular de UD$210, que queda reducida a US$147 con el 30% de descuento del Stopover. El ahorro por noche es de US$63, o sea, un ahorro total de US$126.

Para promover shows y eventos en Córdoba: otorgarán exenciones, subsidios y beneficios fiscales por ley

Esta propuesta viene acompañada de un masaje en The Spa at Bristol, que cuesta habitualmente US$120, pero con el Stopover tiene un descuento del 40%, es decir, paga US$72 y se ahorra US$48.

Y también puede sumar la entrada al Biomuseo, ubicado en la Calzada de Amador, con una entrada de U$S20 que con el Stopover se reduce a US$12 (–40%) y se ahorra US$8.

El ahorro estimado en este caso es de US$182.

Consultas y/o reservas: https://www.copaair.com