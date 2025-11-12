Perfil
Con el Stopover de Copa se puede navegar el Canal de Panamá y alcanzar ahorros de hasta 182 dólares

Así surge de las propuestas de la línea aérea panameña que propone una parada en esa ciudad sin que signifique costo mayor del ticket. El Stopover puede ser por 24 horas hasta 7 días.

Ciudad de Panamá
El Stopover de Copa permite hacer una parada en Panamá por la misma tarifa. | CEDOC

Para los cordobeses que viajan hacia el Caribe, Centroamérica, el norte de Sudamérica o los Estados Unidos, Copa Airlines tiene una interesante propuesta, el Stopover en Ciudad de Panamá que puede ser por 24 horas o hasta siete días, ya sea a la ida o al retorno de su viaje, y que no implica algún costo adicional en la tarifa aérea.

Además, el Panamá Stopover tiene una serie de descuentos acordados entre la compañía aérea y las autoridades de Turismo panameñas.

Descanso, cultura y sabores

Por ejemplo, uno de los programas ofrece tres días de descanso, cultura y sabores, con dos noches en The Santa María, a Luxury Collection Hotel, que tiene una tarifa regular de US$231 por noche. Con el Stopover la tarifa se reduce a US$184, un 20% menos, con lo cual se ahorra US$47 por noche, en total US$94.

Esta propuesta incluye también un paseo de tránsito por el Canal de Panamá, con Panama Marine Adventures, cuya tarifa regular es US$155, pero con el Stopover tiene una rebaja del 10%, o sea, queda en US$139, siete dólares de ahorro.

Canal de Panamá

Y para completar la oferta, una cena en Maito —restaurante de comidas con influencias afro, asiáticas y caribeñas— con un ticket estimado de US$47 por persona, pero con el Stopover tiene un descuento del 15%, es decir, paga US$39.

Este paquete supone un ahorro estimado en US$117.

Hotel, spa y museo

Una segunda propuesta propone dos noches de lujos sin pagar de más. Son dos noches en el Bristol Panama a Registry Collection Hotel, que tiene una tarifa regular de UD$210, que queda reducida a US$147 con el 30% de descuento del Stopover. El ahorro por noche es de US$63, o sea, un ahorro total de US$126.

Esta propuesta viene acompañada de un masaje en The Spa at Bristol, que cuesta habitualmente US$120, pero con el Stopover tiene un descuento del 40%, es decir, paga US$72 y se ahorra US$48.

Biomuseo

Y también puede sumar la entrada al Biomuseo, ubicado en la Calzada de Amador, con una entrada de U$S20 que con el Stopover se reduce a US$12 (–40%) y se ahorra US$8.

El ahorro estimado en este caso es de US$182.

Consultas y/o reservas: https://www.copaair.com

