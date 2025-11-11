Para promover shows y eventos en Córdoba: otorgarán exenciones, subsidios y beneficios fiscales por ley

La Legislatura de Córdoba dio ingreso al Proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa, una iniciativa que prevé exenciones impositivas, subsidios e incentivos para quienes organicen espectáculos, congresos, convenciones y actividades culturales, deportivas o turísticas en la provincia.

El texto busca impulsar el empleo formal, fortalecer la economía de triple impacto y consolidar un modelo sostenible e inclusivo, promoviendo la innovación y la creatividad en todos los sectores vinculados al entretenimiento y la producción cultural.

El trabajo técnico fue elaborado por el Córdoba Welcome Cluster de Eventos, con el apoyo de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines, y presentado por los legisladores Facundo Torres, Nadia Fernández, Miguel Siciliano y Rodrigo Rufeil.

El proyecto crea un Registro Provincial de la Industria de Eventos, programas de promoción y un Consejo Consultivo que integrará al sector público, privado, institucional y académico. Además, contempla un Programa de Promoción de Empleo y Capacitación para fomentar la profesionalización del sector.

“Córdoba se ha consolidado como un referente nacional en la organización de eventos y este proyecto ratifica una vez más el liderazgo público, privado y académico de la provincia”, señaló José Palazzo, presidente del Córdoba Welcome Cluster de Eventos.

Por su parte, el legislador Facundo Torres destacó que la iniciativa busca “promover y desarrollar la industria de eventos y la economía creativa en Córdoba”, al tiempo que subrayó su impacto económico y laboral en toda la provincia.