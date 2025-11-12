Vista Energy invertirá más de 4.500 millones de dólares en Vaca Muerta

La compañía petrolera Vista Energy, anunció este jueves 12 de noviembre una inversión de más de 4.500 millones de dólares en Vaca Muerta, en busca de impulsar su producción un 60% y alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) en 2028, con una proyección de producción de 200.000 boe/d en 2030

La empresa, que ya invirtió más de 6.000 millones de dólares en la Argentina, se consolidó como el principal productor independiente de crudo y mayor exportador de petróleo del país.

Vaca Muerta superó al campo y financiará al próximo gobierno

En un comunicado oficial, Vista informó que proyecta ingresos por exportaciones por 8.000 millones de dólares en los próximos tres años, y un EBITDA ajustado de 2.800 millones de dólares para 2028, lo que representa un crecimiento del 75% respecto de su estimación para 2025.

El fundador y de Vista Energy, Miguel Galuccio, consideró que “en un contexto global donde la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, marcarán la diferencia”, señalando el trabajo que realizará su compañía.

Miguel Galuccio, fundador y de Vista Energy.

“Haber consolidado una cultura de alto desempeño, ágil y con un equipo de clase mundial fue clave para seguir liderando el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Galuccio.

El nuevo plan estratégico de Vista

La empresa petrolera presentó su nuevo plan estratégico ante la comunidad financiera internacional en su tercer Investor Day, un evento que marcó un nuevo hito para la compañía con la presencia en vivo de más de quince representantes de las principales entidades financieras del mundo —entre ellas Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS.

De acuerdo con las proyecciones del plan, entre 2026-2028, Vista prevé generar un flujo de caja libre de aproximadamente 1.500 millones de dólares por año (considerando un escenario de precio Brent de 65 - 70 dólares por barril). Este nivel de generación de caja permitirá sostener el crecimiento, fortalecer la estructura financiera y mantener la capacidad de inversión de largo plazo.

Las exportaciones desde Vaca Muerta podrían transformar la geopolítica energética

El primer plan estratégico de Vista fue anunciado en 2021 y desde ese momento incrementó tres veces su producción y cuatro veces su EBITDA ajustado, que pasó de 380 millones de dólares a 1.600 millones en 2025. Además, el valor de su acción se expandió a una tasa anual compuesta del 73%, posicionándola entre las compañías de E&P con mejor desempeño a nivel global.

Con los nuevos anuncios, la firma ratificó un modelo propio de gestión que redefinió la forma de producir hidrocarburos en Vaca Muerta.

Se suman inversiones en Vaca Muerta

La petrolera argentina YPF y la italiana ENI firmaron el cierre técnico de un megaproyecto para producir y exportar 12 millones de toneladas de GNL por año de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los u$s 14.000 millones al año.

El acuerdo, que surgió tras ocho meses de negociaciones y una primera reunión entre Javier Milei, Claudio Descalzi y Horacio Marín, busca iniciar exportaciones antes de 2029 y alcanzar los 30 millones de toneladas anuales en su primera etapa.

YPF se quedó con dos pretendidos yacimientos de Total y se expande en Vaca Muerta

Claudio Descalzi, CEO de ENI -Ente nazionale idrocarburi- y Horacio Marín, presidente de YPF, firmaron el viernes 10 de octubre en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería final – paso previo a la decisión final de inversión (FID)– para una de las fases del proyecto “Argentina LNG”, que aspira a ser el mayor desarrollo de exportación de GNL en la historia del país.

