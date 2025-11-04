ADNOC se suma al megaproyecto de gas licuado con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales

En diálogo con Canal E, Darío Irigaray, director de Vaca Muerta News, analizó la incorporación del gigante emiratí ADNOC al megaproyecto de gas licuado impulsado por YPF y los desafíos que enfrenta la expansión de Vaca Muerta.

ADNOC se suma al megaproyecto de gas licuado

El periodista especializado en energía explicó que el reciente acuerdo entre YPF y Adnoc, la petrolera estatal de Abu Dhabi, representa “un paso clave en la comercialización de gas a futuro y en la expansión exportadora de Vaca Muerta”.

Según Irigaray, “ADNOC se incorpora como socio estratégico del megaproyecto de gas licuado con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales”, lo que abre nuevas perspectivas para el desarrollo energético argentino.

El especialista destacó que estos avances se dan en simultáneo con el progreso de otras obras fundamentales: “Hace dos días se terminó la última soldadura del caño de Vaca Muerta Oilsur, un hito que marca el inicio de una etapa de exportaciones en grandes dimensiones”.

Irigaray subrayó que el objetivo es claro: “Escalar Vaca Muerta para que Argentina pueda posicionarse como exportador regional y global de gas y petróleo”.

Obras, plazos y el impacto económico

El proyecto de gas licuado avanza con plazos definidos. “Se espera que la primera exportación se concrete en 2027 desde el Golfo San Matías, donde buques especiales licuarán el gas”, señaló Irigaray.

En paralelo, la infraestructura petrolera crece: “Están terminando cinco tanques de cuatro millones de barriles cada uno y el nuevo oleoducto permitirá exportar 180.000 barriles diarios a partir de 2026”.

El especialista también ponderó la integración con el entorno patagónico: “El Golfo San Matías puede recibir los buques más grandes del mundo y se están tomando todas las medidas de seguridad para proteger un área única, con ballenas, pingüinos y un turismo que sigue creciendo”.

Empleo, tecnología y optimismo en la región

Irigaray destacó el fuerte impacto laboral del proyecto: “Playas Doradas está totalmente ocupada por los trabajadores, y cerca del 30% del alojamiento en Las Grutas también está ocupado por personal de obra”.

Sobre la participación internacional, añadió: “Hay un equipo de especialistas turcos en soldaduras que llegaron con el gasoducto Néstor Kirchner y hoy hablan español perfecto; junto con técnicos argentinos forman un gran equipo”.

Finalmente, describió el clima actual en el sector: “Hay muchas expectativas en el entramado empresarial de Neuquén, mucho optimismo y consultas de todo el país. Se están concretando proyectos que hace años parecían imposibles”

