El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló este jueves 30 de octubre en el marco de la presentación de los resultados trimestrales de Tenaris, la compañía fabricante de tubos del conglomerado. En su exposición, destacó el cambio en el clima político y económico que trajeron los resultados de las elecciones legislativas de 2025 y se mostró optimista respecto de la recuperación de la actividad económica.

“Somos optimistas respecto a Argentina. Estas elecciones han sido un punto de inflexión para estimular el nivel de actividad en el sector energético, y no solo en el sector energético”, sostuvo el titular del mayor grupo industrial argentino.

Rocca sostuvo que las elecciones legislativas de este domingo facilitarán la llegada de nuevas inversiones al país. “Las expectativas del mercado eran de un empate, pero los resultados reales mostraron una clara victoria del partido del presidente Milei, con más del 40%”, señaló.

El empresario además consideró que el resultado electoral “cambió la percepción de los inversores sobre el futuro, la sostenibilidad y la capacidad de continuar con el plan de transformación del país por parte de la administración actual”.

Rocca también precisó que el Gobierno que encabeza Milei quedó con mayor margen de maniobra para avanzar en su programa de reformas. “Aunque se trató de una elección de medio término, igualmente modifica la proporción y la representación en el Congreso, en ambas cámaras”, explicó.

El empresario añadió: “Este cambio se combina con un fuerte respaldo de la administración estadounidense y un apoyo financiero sustancial. Todo esto ha modificado la percepción y la visión de la comunidad financiera”.

Además, destacó que el cambio de clima ya se está haciendo sentir en los mercados. “Ha habido un aumento muy importante en el nivel del mercado accionario, del orden del 30%”, subrayó Rocca.

“También se produjo una reducción sustancial del riesgo país, de casi 400 puntos básicos, algo que no había sido previsto ni anticipado por el mercado”, agregó. “Esto es importante porque ha cambiado también la disposición de los operadores financieros a apoyar iniciativas y negocios en la Argentina”, sostuvo.

Paolo Rocca: “Esperamos que aumente la inversión en Vaca Muerta”

En su presentación, Rocca hizo también referencia a la obligación negociable que acaba de emitir Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint. La compañía obtuvo financiamiento para su proyecto Los Toldos II Este —de petróleo no convencional en Vaca Muerta— por US$750 millones, a una tasa del 7,625% y un plazo de cinco años.

“Esperamos que, gradualmente, haya un aumento de la inversión en el desarrollo de los activos en Vaca Muerta, así como un impulso a los proyectos de largo plazo”, afirmó.

Rocca además se mostró especialmente optimista respecto al impacto de las elecciones en el sector petrolero. “Las empresas petroleras ahora tendrán un mayor acceso a financiamiento externo para sus proyectos de desarrollo”, aseguró.

“(Después de Tecpetrol), en los próximos días, YPF hará algo similar”, adelantó. Según Rocca, “el acceso al financiamiento de las compañías petroleras, en nuestra opinión, estimulará el nivel de inversión”.

El ejecutivo agregó: “En los últimos seis meses las restricciones financieras fueron un factor que condicionaron las decisiones sobre nuevos proyectos importantes que podrían desarrollarse en los próximos dos, tres o cuatro años”.

Y concluyó: “Si miramos hacia el trimestre, anticipamos un aumento en la cantidad de equipos de perforación operando en el país. Gradualmente veremos posiblemente más actividad durante 2026 y 2027, cuando comiencen a avanzar reformas más sustanciales”.

NG/ff