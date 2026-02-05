De la Sota sobre la reforma laboral: "Este proyecto no busca generar empleo genuino y no propone mejorar las condiciones de trabajo"

La diputada nacional Natalia de la Sota anticipó que rechazará el proyecto de reforma laboral impulsado por la administración del presidente Javier Milei.

Reforma laboral

“Estuve reunida con el Secretario General de la @UOM_Cordoba, compañero Rubén Urbano, para expresar mi total apoyo y acompañamiento a la concentración y acto que se llevarán a cabo en nuestra provincia en defensa de la dignidad de los trabajadores y en contra de la reforma laboral que pretende imponer el presidente Javier Milei”, escribió en su cuenta de “X”.

“Este proyecto, concebido a espaldas de los trabajadores y de sus organizaciones representativas, es un claro intento de legitimar la precarización laboral en la Argentina”, aseguró la legisladora del bloque de “Defendamos Córdoba”.

“Una verdadera actualización de la legislación laboral, sin dudas necesaria, no puede llevarse adelante sin la participación de los trabajadores y en contra de ellos”, remarcó De la Sota.

La Bancaria de Córdoba rechazó la reforma laboral: "Es un retroceso contundente"

“No voy a acompañar esta reforma”

“Este proyecto no busca generar empleo genuino y no propone mejorar las condiciones de trabajo, sino todo lo contrario”, sostuvo la diputada.

“No voy a acompañar esta reforma. Mi voto en la Cámara de Diputados será negativo”, anunció sobre cómo votará en el recinto cuando se trate la iniciativa.

“Convoco a los diputados y senadores de Córdoba a animarse a fijar una posición clara y firme, diciendo NO a Milei en defensa de los derechos de nuestros trabajadores”, concluyó De la Sota.