Los documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein volvieron a sacudir el escenario internacional y sumaron un nombre argentino a la trama: Fred Machado, financista acusado de narcotráfico en Estados Unidos y conocido en Argentina por haber aportado fondos a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, escándalo que lo noqueó de la campaña legislativa del año pasado.

Según los archivos liberados recientemente por el Departamento de Justicia estadounidense, Machado mantuvo negociaciones indirectas con Epstein en 2015 para venderle un jet privado Gulfstream, valuado en más de 10 millones de dólares. La operación quedó registrada en correos electrónicos, fichas técnicas y contratos que fueron encontrados por el FBI en la residencia del financista condenado por delitos sexuales.

La negociación por un Gulfstream

El contacto se dio a través del entorno operativo de Epstein, en particular su piloto personal y hombre de confianza, Larry Visoski, quien estaba encargado de ampliar la flota de aviones privados del magnate. En los correos electrónicos, intermediarios del mercado aeronáutico le informaron a Epstein que un Gulfstream modelo 2000, identificado con el número de serie GV572, estaba en manos de Machado, un financista radicado en Fort Lauderdale que operaba con clientes de América Latina.

En los intercambios, Epstein solicitó detalles técnicos, ubicación del avión y precio final. La propuesta contemplaba un valor cercano a los 12,5 millones de dólares, con revisiones completas y remodelación interior, o un monto menor si se omitían esas mejoras. Incluso, la empresa Gulfstream elaboró un documento técnico de 24 páginas a nombre de Machado, que también terminó dentro del archivo personal de Epstein.

Sin embargo, no existen pruebas de que la venta se haya concretado. Registros posteriores indican que Epstein continuó buscando un avión de ese tipo y que recién en 2017 adquirió un modelo más moderno de la empresa Chevron.

Más allá del intento posiblemente fallido de venta, los documentos revelan otra conexión aún más enigmática. Entre los papeles secuestrados por el FBI se encontraron tres contratos firmados por Machado en 2016, relacionados con un préstamo de 800.000 dólares para la compra de un avión privado bimotor Hawker 800XP.

El crédito fue tomado por Pampa Aircraft Leasing LLC, empresa controlada por Machado, y estaba garantizado con una cláusula excepcional: el financista argentino respondía con su patrimonio personal, renunciando a casi todas las defensas legales en caso de incumplimiento. El acreedor era una sociedad creada en Florida exclusivamente para la operación, vinculada a una financiera con sede en Miami.

Lo que aún no tiene explicación es por qué Epstein conservaba esa documentación, ya que no figura como prestamista ni como parte formal del contrato. Las filtraciones no aportan respuestas, pero los investigadores consideran el hallazgo relevante dentro del entramado financiero que rodeaba al magnate.

De los aviones al escándalo político en la Argentina

En aquellos años, Federico "Fred" Machado manejaba un fondo de inversión aeronáutica y operaba con bajo perfil. Recién en 2021 fue acusado en un tribunal de Texas de utilizar su estructura empresarial para lavado de dinero y fraude, con vínculos con el narcotráfico. Actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos.

Su nombre tomó dimensión pública en la Argentina cuando se comprobó que había realizado transferencias de dinero a la campaña presidencial de José Luis Espert, pese a que el economista lo había negado inicialmente. El episodio derivó en un fuerte impacto político durante las elecciones legislativas posteriores.

El cruce de estas historias tiene una coincidencia temporal inquietante. Mientras la carrera política de Machado y su vínculo con la Argentina entraban en escena, Jeffrey Epstein (condenado por delitos sexuales contra múltiples mujeres y menores de edad) fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019, en un caso que oficialmente se cerró como suicidio.

