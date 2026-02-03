Bill y Hillary Clinton testificarán en el Congreso de EE.UU. por el caso Epstein

Luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. publicara más de tres millones de documentos del caso, Bill y Hillary Clinton testificarán en una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el lunes un portavoz del expresidente.

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, de mayoría republicana, acusó al exmandatario (1993-2001) y a la exsecretaria de Estado (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

El comité había planteado una votación para declarar a la pareja en desacato. "El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", aseguró Angel Urena (el portavoz de la pareja) en X, en respuesta a un mensaje de miembros republicanos del comité que solicitaban que la pareja testifique debido a los vínculos pasados de Bill Clinton con Epstein.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Documentos desclasificados en EE.UU. vinculan a Roberto Giordano con Jeffrey Epstein

Los Clinton afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue años atrás amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar. De hecho, el presidente pasó meses intentando bloquear la divulgación de archivos de investigación vinculados a Epstein , quien se movió en círculos de élite durante años, cultivando vínculos con multimillonarios, políticos, académicos y celebridades.

Luego de que los Clinton aceptaran testificar, el Comité de Supervisión decidió en la noche del lunes suspender, por el momento, la votación sobre los procedimientos por posible desacato.

La votación y su enfoque en los Clinton podría haber expuesto divisiones entre los demócratas en el Congreso. Algunos han reconocido en privado que nadie debería estar fuera del escrutinio. Pero otros temen que las resoluciones de desacato podrían desviar la atención de los contactos pasados de Trump con Epstein.

De izquierda a derecha, Bill Clinton, Mick Jagger y Jeffrey Epstein

Ni Trump ni los Clinton han sido acusados de conducta delictiva relacionada con el exfinancista. Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein y tiene muchas fotografías con él, afirmó en 2019 que no tenía contacto con el empresario hacía más de una década. También asegura que nunca tuvo conocimiento de sus "terribles crímenes".

Bill Clinton reconoció haber volado en el avión de Epstein para realizar trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero dijo que nunca visitó su isla privada. Hillary Clinton dijo que no tuvo interacciones significativas con Epstein , que nunca voló en su avión y que nunca visitó su isla.

Donald Trump amenaza con demandar al presentador de los Grammys, Trevor Noah, por un chiste que lo vinculó a Epstein

Epstein estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de menores de edad. Según las autoridades, se suicidó en prisión en agosto de 2019, antes de ser juzgado por estos crímenes.

Más de diez años antes, el financista había sido acusado en Florida de recurrir a los servicios de explotación sexual de menores de edad y condenado en 2008 a una pena de prisión de 13 meses en régimen especial, según un acuerdo con un fiscal que le evitó cargos federales.

El último caso de Epstein también sacude a la realeza y la política británicas

El expríncipe británico Andrés, su exesposa Sarah Ferguson y un exembajador del Reino Unido en Washington volvieron a estar el lunes en el ojo de la tormenta de Jeffrey Epstein , luego de que correos electrónicos impactantes con el fallecido delincuente sexual sacudieran los círculos políticos y reales.

El conjunto de documentos incluía múltiples correos electrónicos entre personalidades destacadas del Reino Unido y Epstein, que a menudo revelaban relaciones cálidas, tratos financieros ilícitos y fotografías privadas.

Las consecuencias continuaron el lunes, cuando el portavoz del primer ministro Keir Starmer dijo que Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, debería ser despojado de su membresía en la Cámara de los Lores, la cámara alta del parlamento británico.

Fotos que comprometen a Peter Mandelson (izq.) y al expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor en el caso Epstein (der.)

El ministro de Gobierno, Darren Jones, dijo que Mandelson "debe rendir cuentas de sus acciones y conducta". Starmer ordenó una investigación sobre los contactos de Mandelson con Epstein, después de las acusaciones de que pasó un memorando confidencial del Gobierno al financiero caído en desgracia.

Mandelson, de 72 años, quien fue despedido como embajador en Estados Unidos el año pasado por sus vínculos con Epstein, también supuestamente recibió varios pagos de Epstein a principios de la década de 2000, según documentos.

Bill Gates en el ojo de la tormenta: revelan correos de Epstein con acusaciones de infidelidad y enfermedades sexuales

Un intercambio parece mostrar que Mandelson envió a Epstein en 2009 un informe económico confidencial destinado al entonces primer ministro Gordon Brown, cuando era secretario de negocios de Brown. Mandelson también aparece en fotografías recientemente publicadas y sin fecha, vistiendo una camiseta y ropa interior junto a una mujer cuyo rostro ha sido censurado.

El político renunció el domingo a su afiliación al Partido Laborista durante décadas, aunque sostuvo que las acusaciones eran "falsas".

Mientras tanto, aumentaron los pedidos para que Andrew Mountbatten-Windsor, quien fue despojado de sus títulos reales en octubre pasado, testifique ante el Congreso de Estados Unidos sobre los crímenes de Epstein, mientras que otra mujer alegó que fue traficada a Gran Bretaña para un encuentro sexual con el entonces príncipe.