Bill Gates en el ojo de la tormenta: revelan correos de Epstein con acusaciones de infidelidad y enfermedades sexuales

El nombre de Bill Gates volvió a quedar ligado a la oscura red de Jeffrey Epstein tras la desclasificación de miles de documentos oficiales. De acuerdo con la investigación publicada por el Daily Mail, el fallecido empresario escribió una serie de correos electrónicos en 2013 en los que descargó su furia contra el fundador de Microsoft por haber terminado la relación entre ambos. En esos escritos, Epstein alegó que Gates mantuvo encuentros sexuales con mujeres rusas y que, producto de esas citas, contrajo una enfermedad de transmisión sexual que intentó ocultar a su entonces esposa, Melinda.

La gravedad de las acusaciones publicadas por la investigación reside en la supuesta manipulación médica que Gates habría intentado ejercer. Epstein aseguró en sus notas personales que el multimillonario le suplicó que consiguiera antibióticos para suministrarlos a Melinda y así evitar que ella notara el contagio. Estos mensajes, que Epstein se envió a sí mismo como borradores, reflejan una preocupación profunda por el fin de una amistad de seis años.

Bill Gates, nuevamente en el ojo público

El esquema de los correos involucra también a Boris Nikolic, quien fuera el principal asesor científico de Gates. Según reveló el Daily Mail, Epstein redactó borradores imitando la voz de Nikolic para presentar una supuesta renuncia a la Fundación Gates. En esos textos ficticios, el asesor admitía haber participado en actos "éticamente dudosos" y "cercanos a lo ilegal", que iban desde facilitar fideicomisos ilícitos con mujeres casadas hasta conseguir drogas para disminuir las consecuencias de los encuentros sexuales del magnate.

La filtración del Departamento de Justicia no solo trajo texto, sino también imágenes. Los archivos contienen fotografías inéditas donde se ve a Gates y Epstein compartiendo distintos encuentros. En una de las capturas más polémicas, el creador de Windows aparece sonriendo junto a una mujer cuya identidad fue protegida por los investigadores con un recuadro negro. Estos registros contradicen las versiones iniciales de Gates, quien en su momento negó haber viajado a Palm Beach o Florida con el pedófilo, a pesar de que los controles de vuelo del jet privado de Epstein confirmaron lo contrario.

Los vínculos exclusivos que mantenía Epstein en vida siguen sumando capítulos a su perversa historia

Desde el entorno del multimillonario, la respuesta fue tajante. Un portavoz de Bill Gates dijo al Daily Mail que las afirmaciones de los documentos son "absolutamente absurdas y completamente falsas". La defensa del magnate argumentó que los escritos solo demuestran la frustración de Epstein al perder su vínculo con Gates y hasta dónde era capaz de llegar para difamar a quienes intentaban alejarse de su círculo. Sin embargo, para Melinda Gates, estos vínculos no fueron novedad: en su divorcio de 2021, citó la relación de su marido con Epstein como una de las razones principales de la ruptura.

Aunque Gates admitió en entrevistas previas que haber cenado con Epstein fue un "error" que lamenta, la magnitud de lo revelado por el diario británico pone en duda la profundidad de esa conexión. Los registros sugieren que, incluso en 2017, asesores de Gates admitían en mensajes de texto que el multimillonario "amaba" a Epstein y quería seguir hablando con él, pero que Melinda se lo prohibía terminantemente. Esta red de secretos y presiones financieras parece haber sido el motor que mantuvo unido al dúo hasta poco antes de la la muerte del empresario en 2019.

Quién fue y cómo murió Jeffrey Epstein, el magnate condenado por tráfico y abuso de menores

El príncipe Andrés y la "invitación" al Palacio

En los correos desclasificados, se descubrió que Epstein organizó una cena en Londres en 2010 entre el príncipe Andrés y una mujer rusa de 26 años descrita como "inteligente y hermosa". El Duque de York, quien firmó sus respuestas como "HRH The Duke of York KG", se mostró encantado con la propuesta y sugirió que, para mayor privacidad, el encuentro podía realizarse directamente en el Palacio de Buckingham, demostrando el nivel de acceso que el pedófilo tenía a las residencias reales.

Entre los millones de documentos analizados, aparecieron intercambios entre la asistente de Epstein, Ghislaine Maxwell y un contacto apodado "El hombre invisible", que los investigadores asocian con el príncipe Andrés. En agosto de 2002, Maxwell bromeó sobre la organización de un fin de semana en "la isla" de Epstein. Ante la negativa del hombre de asistir, Maxwell respondió que "cinco impresionantes pelirrojas" tendrían que "entretenerse solas", para luego aclarar que era una broma y que finalmente otra persona asistiría al encuentro.

El príncipe Andrés perdió sus títulos y funciones por su relación con el caso Epstein

La conexión entre el mundo de Microsoft y la red de Epstein fue más allá del propio Gates. Melanie Walker, asesora científica de Epstein, terminó ocupando un alto cargo en la Fundación Gates. Estos lazos cruzados refuerzan la teoría de una “infiltración sistemática” del pedófilo en los círculos de poder.

Esta nueva tanda de documentos del Departamento de Justicia llega en un momento de sensibilidad extrema para las figuras mencionadas. Mientras que el príncipe Andrés ya perdió sus títulos y funciones reales debido a este escándalo, Bill Gates continúa intentando limpiar su imagen. Sin embargo, la aparición de detalles tan específicos sobre su vida privada y sus supuestas solicitudes médicas ilegales amenazan con reabrir investigaciones sobre su comportamiento ético durante la última década.

