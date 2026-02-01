Caso Epstein: el Departamento de Justicia afirma que no habrá nuevos cargos pese a la publicación masiva de documentos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos descartó avanzar con nuevas imputaciones en el caso de Jeffrey Epstein, pese a la reciente publicación de millones de documentos vinculados a la investigación sobre la red de abusos sexuales. La decisión oficial se apoya en revisiones previas del material y vuelve a cerrar, al menos por ahora, la posibilidad de ampliar responsabilidades penales a terceros mencionados en los archivos.

La postura fue ratificada por el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, en declaraciones a CNN durante el programa State of the Union. “No puedo hablar de investigaciones, pero diré lo siguiente: en julio, el Departamento de Justicia dijo que habíamos revisado los archivos de Epstein y no había nada allí que nos permitiera procesar a nadie. Todo el mundo puede mirarlos y ver si nos equivocamos”, afirmó el funcionario.

Ante la insistencia de la periodista Dana Bash acerca de si nueva información aportada por civiles podría reabrir el caso, Blanche reiteró la postura oficial. “La revisión que habíamos hecho antes concluyó que no existía ese tipo de información. Y ahí nos mantenemos”, aseguró.

El funcionario reconoció que gran parte del material publicado resulta "perturbador", aunque aclaró que no alcanza el umbral legal necesario para formular cargos. “Hay mucha correspondencia, muchos correos electrónicos, muchas fotografías. Hay fotografías horribles que parecen haber sido tomadas por el señor Epstein o por personas de su entorno, pero eso no nos permite necesariamente procesar a alguien”, explicó.

En paralelo, legisladores del Congreso advirtieron que podrían avanzar con un juicio político o con procesos por desacato contra la secretaria de Justicia, Pam Bondi, si consideran que el Departamento no cumple de manera plena con la liberación de los archivos del caso.

El representante demócrata Ro Khanna señaló que él y el legislador republicano Thomas Massie, coautores de la ley que obliga a divulgar los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, están dispuestos a avanzar en ese sentido si no quedan conformes con el cumplimiento de la norma. En declaraciones a NBC, durante el programa Meet the Press, Khanna calificó como “significativa” la publicación de más de tres millones de páginas, pero advirtió que “no es suficiente” y reclamó acceso a documentos sin tachaduras.

Khanna también señaló que espera mantener una reunión con Blanche, a quien describió como dispuesto a dar explicaciones sobre los motivos de las tachaduras en los documentos. Sin embargo, fue claro en que, si el Congreso no accede al material completo del caso Epstein y si las personas sobrevivientes no consideran satisfechas sus demandas, están dispuestos a avanzar con un juicio político o con un proceso por desacato.

El desacato inherente es una herramienta poco habitual del Congreso: habilita a ordenar la detención de un funcionario hasta que cumpla con un requerimiento legislativo. Es un mecanismo excepcional, prácticamente en desuso y sin antecedentes recientes de aplicación.

Por último, Blanche desestimó las versiones sobre una posible implicación del presidente Donald Trump, cuyo nombre aparece mencionado en parte de la documentación difundida. Según explicó, muchas de las afirmaciones surgen de fuentes anónimas o testimonios imposibles de verificar, lo que impide avanzar en investigaciones formales.

