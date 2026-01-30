Asesinato de Kim Gómez: fijaron la fecha de inicio del juicio

A casi un año del asesinato de Kim Gómez, se conoció la fecha de inicio del juicio contra uno de los adolescentes imputados por el homicidio de la nena de siete años que falleció tras ser arrastrada por un vehículo durante quince cuadras, luego de un robo en La Plata.

Según confirmaron fuentes judiciales el proceso judicial comenzará el miércoles 18 de febrero con el debate oral contra el joven de 17 años acusado por el delito de “homicidio en ocasión de robo”.

Debido a su edad —menor de 18 pero mayor de 16— el imputado será sometido a juicio ante un tribunal especializado en menores. La causa fue elevada a juicio a comienzos de agosto de 2025, una vez finalizada la etapa de instrucción.

Los adolescentes acusados del asesinato de Kim Gómez

La familia de Kim Gómez construyó un carpincho para recordarla en la quema de muñecos de La Plata

En la causa también está imputado un adolescente de 14 años quien, por su condición de inimputable, permanece alojado en un instituto de menores de máxima seguridad por el plazo de dos años, en cumplimiento de una medida dispuesta por la jueza de Garantías María José Lescano.

Las declaraciones del padre de Kim Gómez sobre el debate por la edad de imputabilidad

En ese contexto, Marcos Gómez, padre de la víctima, se refirió en declaraciones al canal LN+ a la discusión parlamentaria sobre la baja de la edad de imputabilidad: “Es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo".

En la misma entrevista, planteó la posibilidad de un abordaje integral del problema: "¿Por qué no se puede pensar en ambas ideas, en la prevención y en la baja de imputabilidad?".

10 de marzo de 2025: marcha para pedir justicia por Kim Gómez

En otro tramo de su testimonio, se expresó sobre la situación de los acusados. "Yo veo al de 17 años y lo noto arrepentido, la verdad es que me dolió un montón, escuché su historia, viene de una familia que lo abandonó, ¿Qué podemos esperar? Quiero que pague lo que tenga que pagar, no lo voy a perdonar, pero no puedo no detenerme a pensar de dónde vienen".

El crimen de la pequeña Kim Gómez: el cuñado de uno de los detenidos pidió que "se mueran en la cárcel"

También hizo referencia al adolescente más joven involucrado en el hecho: “El de 14 años me miró, me enfrentó desafiante.Yo no puedo creer que un chico de esa edad tenga esa maldad. Pero conocí a los hermanitos chiquitos en el club donde estoy ayudando y pienso que hay que salvarlos, son muy buenos", expresó.

El asesinato de Kim Gómez

El crimen de Kim Gómez ocurrió el 25 de febrero del año pasado, cuando dos menores de edad interceptaron a la niña y a su madre mientras permanecían detenidas con su automóvil en un semáforo del barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata.

Florencia, la madre de Kim, logró descender del vehículo, pero al intentar rescatar a su hija, los agresores escaparon con el auto en movimiento y con la menor aún en su interior.

Durante la fuga, la niña quedó atrapada por el cinturón de seguridad y parte de su vestimenta, lo que provocó que fuera arrastrada por el asfalto a lo largo de quince cuadras, hasta que el vehículo colisionó y los atacantes abandonaron el rodado.

"Mi hijo es una mierda de persona": la palabra del padre de uno de los asesinos de Kim Gómez

La autopsia determinó que la muerte se produjo como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante el arrastre, un dato que profundizó el impacto social del caso.

Los dos sospechosos fueron detenidos pocas horas después del hecho y, al confirmarse que se trataba de menores de edad, volvió a instalarse el debate público sobre la edad de imputabilidad penal en la Argentina.

