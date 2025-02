Héctor, el padre del menor de 17 años detenido por la muerte de Kim Gómez, sostuvo que su hijo "es una mierda de persona". También afirmó que "se tiene que pudrir en la cárcel".

"Yo me había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y cuando estaba volviendo, mi hija me dice: 'Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena' . Le dije que me lo retenga por ahí y lo entregamos. Ya venía renegando mucho con él porque hace 20 días se robó otro auto", indicó el hombre en declaraciones a TN.

En este marco, señaló que su hijo se encontraba en una comisaría y recordó que "no lo quería retirar", sino que "lo manden a otro lado". "Lo sueltan y me lo entregan porque no podían tenerlo ya que era menor".

"Después él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Este último tiempo trabajaba conmigo y me di cuenta que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle", contó.

Héctor relató cómo entregó a su hijo a la policía tras enterarse de su participación en el crimen. “Me llama mi hija y me dice la macana que se había mandado y le dije que lo íbamos a entregar y vamos a entregarlo, porque esto ya se fue de las manos”, afirmó.

Según Héctor, en una ocasión anterior su hijo ya había sido detenido, pero las autoridades lo obligaron a retirarlo. “Yo le había dicho en la comisaría que no quería retirarlo, que lo encierren, y me dijeron que no, que yo me lo tenía que llevar. Me tenía que hacer cargo de él. Pero por qué —preguntó—, si yo no quiero retirarlo. Ya no lo puedo tener, está incorregible”.

Tras enterarse del crimen, decidió llevar a su hijo a la policía. “Se lo entregamos ahí”, indicó. Luego, llevó también a otro joven presuntamente implicado. “Le dije a la policía: ‘Vamos, que lo llevo a la casa del otro chico’. Estaba a dos o tres cuadras. Entré a la casa del otro chico y también le dije: ‘Él estaba con Tobías, así que se llevaron a los dos’”.

Héctor afirmó que su hijo no habló con él tras el hecho. “No habló conmigo. No habló nada”, aseguró. Según contó, el joven le habría dicho a su hermana que “no se había dado cuenta de que estaba la nena”. Sobre su propia reacción en ese momento, expresó: “Yo lo cacé del cogote nomás y lo entregué a la policía”.

El padre del acusado relató que su hijo tenía antecedentes de consumo de drogas. “Hace dos o tres años atrás empezó con el tema de consumo y está perdido”, afirmó. Según explicó, la familia intentó intervenir. “Nos cansamos de hablarlo, nos cansamos de hablarlo”, sostuvo.

En un momento trabajó con él, pero decidió apartarlo. “Lo tuve que echar porque me robaba. Me robaba a mí. La hermana iba para adentro y él entraba por la puerta de adelante y me robaba las cosas que teníamos para vender en el negocio”.

Tras esto, perdió contacto con él. “Lo eché, lo eché a la calle de vuelta y le dije: ‘No quiero saber más nada’. Últimamente no sabemos dónde estaba parando, porque andaba en la calle”, explicó. También mencionó que su hijo solía consumir drogas. “Fuma, se fuma la droga, no sé cómo le llaman a eso, pero está perdido con eso”.

Respecto a las influencias que pudieron haber afectado a su hijo, señaló: “El barrio, las amistades… Debe ser la junta, eh, debe ser la junta”. Agregó que desconocía la relación con uno de los otros implicados en el crimen. “Este pibe que fue ayer a hacer ese robo, yo no sabía que mucho se juntaba con él”. Según recordó, en una detención anterior, su hijo estaba acompañado por otras personas. “La vez pasada, cuando fui a retirarlo de la otra comisaría, estaba con cuatro chicos, que tampoco los conozco. Sé que son del barrio, pero tampoco los conozco”.

