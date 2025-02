Graves incidentes en la municipalidad de La Plata durante la marcha por el asesinato de Kim Gómez

En medio de la indignación provocada por el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió en medio de un robo en La Plata, sus familiares y vecinos marcharon para exigir justicia y la protesta terminó en graves incidentes.

La movilización había arrancado a las 17, entre las calles 28 y 84. Cuando llegaron a la municipalidad de La Plata, los manifestantes rompieron una de las puertas de vidrio de entrada e ingresaron al lugar a la fuerza.

“Esto es terrible, soy de la zona. Tendría que tirar la toalla e intervenir la provincia. Tiene que haber mano dura”, exigió uno de los vecinos frente a las cámaras del TN. Otra persona solicitó que "se baje la edad de imputabilidad" para menores que cometan delitos.

Por su parte, una mujer advirtió a los periodistas de TN: "Son menores y mañana salen. Le va a tocar a mi nieta y por eso estoy acá. Basta, que vayan presos y que no salgan más".

La autopsia reveló que la nena falleció como consecuencia de las lesiones sufridas al ser arrastrada en el auto que robaron los ladrones. Fuentes judiciales informaron a que los peritos concluyeron que la niña tuvo un shock hipovolémico por los graves golpes.

Protesta de familiares y vecinos por la muerte de Kim Gómez

El padre de la víctima, Marcos Gómez, manifestó que "la nena gritaba mucho y la escucharon todos", a la vez que pidió: "Me gustaría que los asesinos sufran un poco, como sufro yo". "Kim era una nena inocente, ordenada, estaba lleno de amigos y hacía muchas actividades. La llevábamos a un ambiente para que juegue y se divierta", la recordó.

"Los ladrones agarran a la madre en un semáforo de 25 y 72, la tiran al piso, se meten y se van con el auto. Kim estaba en el asiento del acompañante y cae en 22 y 72", contó Marcos y agregó: "Por algún motivo se cae y la arrastran. Tenemos fotos y videos de cómo la arrastran estas dos personas".

"Me pregunto qué mierda pasa. Supongamos que esta gente se quería robar el auto, ¿no vieron a la nena? No les importó. Frenen y bájenla. Roben tranquilos y ya está, perdimos", lamentó entre lágrimas. Además, indicó que "no puede entender" cómo los ladrones no detuvieron la marcha del vehículo y apuntó contra las familias de los dos menores detenidos por el crimen: "¿Qué criaron, loco? ¿Cómo se puede defender, qué puede hacer?".

Protesta en plaza Moreno, pidiendo justicia por Kim Gómez

El antecedente de uno de los delincuentes detenidos por el asesinato

Por la muerte de Kim Gómez la policía detuvo a dos menores de 14 y 17 años. Tras ello, trascendió que Tobías, de 17, ya había sido detenido el pasado 1 de febrero, cuando agentes de la Policía Bonaerense lo arrestaron junto a otros tres adolescentes por robar un auto en la capital provincial.

Este hecho impulsó la apertura de una causa que fue caratulada como robo automotor. En ese momento, la UFI Juvenil 1 de La Plata ordenó que todos los menores fueran restituidos a sus padres, descartando la posibilidad de enviarlos a un instituto.

"Mi hijo es una mierda de persona", sostuvo el padre del menor, quien admitió haberlo "echado a la calle"

Héctor, el padre del menor de 17 años detenido por la muerte de Kim Gómez, sostuvo que su hijo "es una mierda de persona". También afirmó que "se tiene que pudrir en la cárcel".

"Yo me había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y cuando estaba volviendo, mi hija me dice: 'Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena' . Le dije que me lo retenga por ahí y lo entregamos. Ya venía renegando mucho con él porque hace 20 días se robó otro auto", indicó el hombre en declaraciones a TN.

En este marco, señaló que su hijo se encontraba en una comisaría y recordó que "no lo quería retirar", sino que "lo manden a otro lado". "Lo sueltan y me lo entregan porque no podían tenerlo ya que era menor". "Después él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Este último tiempo trabajaba conmigo y me di cuenta que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle", admitió.

