Luego de la muerte de Kim Gómez, la pequeña de 7 años que fue arrastrada por el auto de sus padres en La Plata, que fue robado por dos menores, surgieron detalles esclarecedores sobre los perpetradores del infortunado hecho. Según se supo por las investigaciones posteriores al evento, uno de los menores implicados tenía antecedentes recientes por un móvil similar, lo cual brindó pistas claves para que la Policía lo identificara y, luego, pudiera atraparlo.

El adolescente T, de 17 años, fue detenido hace algunas semanas, el primero de febrero. Había robado otro auto en la capital provincial, motivo por el que efectivos de la bonaerense lo arrestaron junto con otros tres menores.

Kim, la pequeña de 7 años que murió en el robo

El hecho había sucedido también en La Plata, en 61 entre 14 y 15, cuando el menor junto a tres cómplices de 14, 15 y 16 años robaron un Ford KA blanco e intentaron escapar. A partir del hecho, la Policía los persiguió y se inició una persecución que culminó en el cruce de 29 a 86. El lugar fue elegido por los agentes para montar un operativo cerrojo que impidiera a los delincuentes avanzar por la zona, lo cual terminó con la detención de los implicados. La causa se caratuló como robo automotor.

Sin embargo y a pesar de la detención, la UFI Juvenil 1 de La Plata ordenó que todos los menores fueran restituidos a sus padres, y se descartó enviarlos a un instituto reformatorio.

En aquel entonces, el cuñado de T. indicó que el propio padre fue quien lo entregó a la Policía. “Si ellos hicieron mal las cosas, la van a tener que pagar", había dicho a Radio Mitre Franco Chamorro. El otro menor implicado en la muerte de Kim también registraba detenciones por diversos robos de distinta índole.

En esta ocasión, el crimen terminó con un final mucho más trágico: la muerte de una nena que no tenía nada que ver con el hecho. Kim murió en un robo en la localidad de Altos de San Lorenzo. Ocurrió cuando los ladrones robaron un auto, propiedad de su mamá, que estaba estacionado frente a un supermercado mayorista. Los ladrones se llevaron el auto con la nena adentro.

Según se supo posteriormente, Kim se arrojó del auto en 82 y 28, y fue atropellada por el mismo vehículo.

“Que se mueran en la cárcel”: las palabras del cuñado de uno de los ladrones

Chamorro, el mismo cuñado que semanas atrás había dicho que su familiar “tenía que pagar si había hecho las cosas mal”, ahora fue mucho más contundente. En esta ocasión, disparo: “Nadie de la familia lo va a defender. No tienen perdón de Dios. Hay que pensar en la familia que se quedó sin su hija, no me gustaría estar viviendo este trágico momento. Si se tienen que morir dentro de la cárcel, que se mueran”.

En este sentido, también indicó: “Que paguen lo que tengan que pagar porque a esa familia nadie va a devolverle la criatura que le arrebataron”. Y agregó: “Ayer estuve desde el minuto cero del accidente, no llegué a ver a la madre, pero me hubiese gustado poder darle un abrazo. Espero que tengan en cuenta que voy a estar, también mi familia, yo les pido perdón por más de que no tenga nada que ver”.

