Los trapitos que agredieron al médico en el barrio de Flores fueron detenidos

Pocas horas después de que se viralizaran las imágenes del médico siendo brutalmente golpeado por un grupo de trapitos el sábado pasado en la zona de Flores, la policía de la Ciudad detuvo al principal agresor de A.E.C.

Se trata de Tomás Gastón Aranda, de 36 años, quien al no recibir los $ 5 mil que le exigía al médico para “cuidar” su vehículo, comenzó a pegarle con una madera con clavos en plena vía pública y lo dejó gravemente herido, al punto de tener que ser hospitalizado.

La detención de Aranda se produjo el jueves por la mañana en el cruce de Yerbal y Helguera (Flores) mientras realizaba esa actividad. Su pareja, que también participó de la golpiza del médico de 57 años, también fue detenida en el mismo operativo.

Más allá de la detención en sí, la situación dejó en evidencia la permeabilidad del Código de Contravenciones en materia de sanciones para esta actividad, que está prohibida en el ámbito porteño.

Con anterioridad, a Aranda se le labraron trece actas por ser trapito en la zona de Flores. La primera de ellas ocurrió en mayo de 2022 y la última, el 23 de diciembre de 2024.

Apenas se conoció la detención del ciudacoches, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, posteó en su cuenta de X: “No son trapitos sino delincuentes”. Al tiempo que se comprometió a “seguir enfrentando con firmeza a quienes creen que pueden pasar por encima de la ley. Espero que no los suelten y los dejen en el único lugar donde tienen que estar: tras las rejas”.

Mientras que el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, remarcó: “Vamos a intensificar el trabajo con los fiscales y jueces para que estos oportunistas queden presos”.

En la misma dirección, Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, también por X pidió a los vecinos que son extorsionados por los trapitos hacer la denuncia del caso: “Llamá siempre al 911. Denunciá siempre! Los porteños no negociamos el orden”, posteó.

Desde la oposición, en tanto, la respuesta no se hizo esperar. En este sentido, Claudia Neira, la titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), dijo a PERFIL: “Hace 17 años que el PRO gobierna la Ciudad y no solo no han solucionado este tema, sino que hoy es un problema mucho mayor. La normativa actual que ahora quieren modificar, de hecho, se sancionó durante el gobierno del PRO y supuestamente venía a resolver el tema. No fue así. Este es un problema de gestión que no se va a resolver con una nueva modificación. Se necesita planificación, eficiencia y una presencia activa en la calle para dar una solución definitiva, sea cual sea la normativa. Se trata de gestionar de manera eficiente y, además, tienen que animarse a revisar los vínculos policiales y de muchos clubes de fútbol”, concluyó la legisladora porteña.

En la Ciudad de Buenos Aires la actividad de los trapitos está prohibida desde 2018, cuando la Legislatura porteña modificó el Código de Contravenciones, y estipula penas para quienes la ejercen u organizan. Pero los cambios no dieron resultados. La actividad continuó y aumentó la violencia hacia los automovilistas.

Atento a esta situación, Yamil Santoro (Republicanos Unidos, partido aliado al bloque oficialista) esta semana presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Contravencional y endurecer las penas. La iniciativa propone penas de hasta 60 días de arresto y multas más altas para quienes organizan esta actividad ilegal.

Trapitos violentos. La actividad de los trapitos es un problema que, lejos de resolverse, está más vigente que nunca, con el agravante de la violencia que se ejerce sobre quienes se niegan a pagar por estacionar en el espacio público.

Como se sabe, la presencia de trapitos se da en aquellos espacios públicos en los cuales se concentra gran cantidad de personas a partir de centros comerciales a cielo abierto, polos gastronómicos o eventos masivos, ya sean deportivos o recitales de música.

En este sentido, un informe del Ministerio Público Fiscal del año 2023 (aún no se procesó la información del año pasado) sostiene que los barrios en los que más actas de contravenciones se labraron por la presencia de trapitos fueron Palermo, La Boca, Belgrano, Barracas, Villa Crespo, Floresta, Flores, Parque Patricios, San Nicolás y Soldati. Es decir, las zonas en las cuales más congestión de personas se registran, en especial, los fines de semana. En este sentido, durante 2023, se registró el ingresó de 10.034 contravenciones

Según explicó a este diario Celsa Ramirez, fiscal de Delitos Complejos, “también se está investigando a grupos de trapitos que rotan como organización en los distintos barrios de la Ciudad, según el marco de los espectáculos masivos”. Por último, agregó: “Este accionar ya no configura como actividad de cuicacoche, sino que, por su complejidad y organización, se trata de asociaciones ilícitas. Y es así como estamos investigando”.