Otro ataque de "viudas negras": murió un hombre en un departamento en Montserrat

Este lunes, murió un hombre de 38 años en el barrio porteño de Montserrat luego de haber sido víctima de un ataque de viudas negras" junto a un vecino de su edificio. Fue la segunda víctima del engaño quien presentó la denuncia y explicó que había conocido a las dos mujeres el domingo por la noche durante una peña folclórica.

Desde el centro de emergencias policial explicaron que, a través de un llamado al 911, el hombre señaló que se encontraba en un departamento ubicado en Solís al 300 y que se sentía "confuso", mientras que su acompañante estaba inconsciente.

'Mortal Kombat' bonaerense: otro policía porteño fue baleado en el cuello y se salvó de milagro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El compañero me tocó la puerta hace no sé, media hora, 40 minutos y me pidió que llamara al 911 porque estaba su amigo inconsciente. Yo le hice el favor, llamé al 911, vino el SAME y parece que ya estaba muerto", detalló un vecino del edificio en diálogo con Crónica TV.

Ante los efectivos policiales el hombre detalló que ambos habían asistido a una peña folclórica el domingo por la noche, en avenida Rivadavia y Combate de los Pozos, donde conocieron a dos mujeres de 25 y 30 años.

Según relató la víctima ante las autoridades, las presuntas viudas negras lograron que los hombres las llevaran al departamento, donde continuaron bebiendo bebidas alcohólicas hasta llegar a un punto a partir del cual el denunciante no recuerda más de lo sucedido.

Fueron por una moto y se encontraron con unas balas: triste final de dos ladrones de 18 y 14 años

El hombre indicó que, al despertar, el domicilio estaba todo revuelto y su vecino estaba inconsciente, motivo por el que llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para que recia asistencia médica. No obstante, cuando la ambulancia llegó su acompañante ya estaba muerto.

El vecino que había dialogado previamente con los medios también mencionó que en el edificio hay cámaras de seguridad en el hall, de las cuales "una apunta a los ascensores y la otra a la entrada", por lo que los agentes ahora trabajan en encontrar imágenes de las mujeres responsables de lo ocurrido.

Por orden de la Justicia el caso fue calificado como un asesinato, por lo que se habilitó a la división homicidios de la Policía de la Ciudad para trabajar en la escena del crimen.

Otro ataque de viudas negras en Almagro

Otri ataque bajo la misma modalidad de viudas negras había tenido lugar el pasado viernes en el barrio porteño de Almagro. En esta oportunidad la víctima fue un turista de nacionalidad francesa, quien fue engañado por cinco mujeres las cuales desvalijaron el lugar donde se estaba hospedando.

Fuentes del caso detallaron que el grupo de asaltantes conoció a la víctima en Plaza Serrano, lugar donde lo engañaron y lo convencieron de regresar junto a él, alrededor de las 5:30 de la mañana, al departamento de un quinto piso que estaba alquilando durante su estadía en Buenos Aires, ubicado en Gascón al 1.000.

Ya dentro del domicilio, las mujeres dejaron inconsciente al hombre francés y luego huyeron con su pasaporte, dinero en efectivo, tarjetas de débito y crédito, un parlante, un celular y una computadora, entre otros objetos de valor. Poco después, durante la noche del mismo día, la víctima se acercó a la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad y denunció lo ocurrido.

El hombre reportó que al menos tres mujeres lo habían asaltado. No obstante, las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio registraron que el crimen fue cometido por cinco asaltantes.

El hombre relató ante los agentes que conoció a las mujeres en Plaza Serrano, una zona muy visitada por extranjeros, y que las invitó a la propiedad que estaba alquilando. Una vez allí, todos compartieron unos tragos y afirmó no recordar nada más luego de eso.

Detuvieron a un ruso por explotar sexualmente a su pareja en Buenos Aires

El hombre se despertó algunas horas después y se percató de que le faltaban varios objetos personales y de valor del lugar, motivo por el que llamó a las autoridades. Las cámaras de seguridad del lugar registraron cómo la víctima había ingresado previamente con las tres mujeres, las cuales llevaban vestidos de color beige, negro y rojo.

Con la víctima ya inconsciente, una de las mujeres descendió a planta baja y le abrió la puerta a otras dos mujeres integrantes de la banda. Finalmente, el grupo completo cometió el robo y se retiró del lugar con el botín, aunque su huida quedó registrada por una cámara de vigilancia del exterior del edificio, donde se las ve yéndose con una valija de importante tamaño.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Marcelo Solimine, quien ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales 5 (DIC5) de la policía porteña.

Alerta: la embajada de EE,UU. y su comunicado por el aumento de ataques de "viudas negras" en Argentina

En agosto de 2024, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina emitió una alerta para sus ciudadanos, tanto residentes como viajeros, sobre un aumento significativo en los robos bajo la modalidad "viuda negra", como parte de las prácticas regulares del organismo para informar sobre riesgos de seguridad, grandes manifestaciones y crisis sanitarias.

"La Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires ha visto un aumento en los informes de robos que involucran drogas que incapacitan temporalmente a las víctimas. Las víctimas han sido atacadas en bares, clubes nocturnos y a través de aplicaciones de citas. Evite dejar comida o bebidas desatendidas en un bar o restaurante y rechace las ofertas de algo para comer o beber de un extraño. Sea cauteloso antes de invitar a personas a su hotel o residencia", indicó el comunicado oficial en su momento.

San Isidro: encontraron muerto de un tiro a un delincuente de la "Banda del Millón"

Según la oficina de prensa de la Embajada, la ley estadounidense obliga a emitir estas advertencias para proteger a sus ciudadanos. Además de emitir la alerta, también proporcionaron recomendaciones para evitar ser víctima de estos delitos.

Entre las recomendaciones proporcionadas por la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires se incluyeron los siguientes consejos:

Si corre peligro inminente, comuníquese con las autoridades locales marcando el “911”.

No deje bebidas o alimentos desatendidos ni acepte bebidas de desconocidos.

Considere seriamente reunirse solo en lugares públicos y evite reunirse o regresar a lugares aislados, como residencias o habitaciones de hotel, donde es más probable que ocurran delitos.

Comunicale a un amigo o familiar tus planes, incluyendo a dónde vas, detalles de la persona con la que te encontrarás y la aplicación que usaste para conocerla. Las víctimas que son atacadas a través de aplicaciones de citas en línea suelen sufrir el robo de sus dispositivos electrónicos, que a menudo contienen todas las pruebas de comunicación con los agresores.

Evite ir a bares o discotecas solo y salir con desconocidos.

Confía en tus instintos : si sientes que algo no está bien, no dudes en alejarte de una situación.

: si sientes que algo no está bien, no dudes en alejarte de una situación. Busque atención médica si cree que puede haber sido drogado.

AS/LT