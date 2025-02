Un hombre de nacionalidad venezolana fue encontrado muerto y maniatado en su departamento del barrio porteño de Villa Urquiza. La víctima fue identificada como Juan de Dios Araujo Briceño, un financista de 34 años.

Según indicaron fuentes de la investigación a Infobae, las autoridades lo hallaron con un cinturón alrededor del cuello. El apartamento estaba revuelto, aunque no habría faltante del dinero. Además, los accesos a la propiedad no fueron violentados, por lo que se sospecha que el fallecido conocía a su asesino.

Crimen del financista en Carlos Paz: dos hipótesis y la clave de un matcheo en Tinder

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las autoridades no descartan que su muerte esté vinculada a su actividad financiera. Al respecto, el hombre se dedicaba a los negocios financieros y tenía una casa de cambio y préstamos no registrada, aunque no posee antecedentes penales. También se apunta a que el departamento funcionaba como "cueva de cambio" y que la víctima enviaba dólares a Venezuela.

Asimismo, indicaron que Araujo Briceño era “un habitué de las aplicaciones de citas”, sopesando también que pudo haber sido engañado por una viuda negra. En ese sentido, la Unidad Criminalística logró secuestrar “vasos que podrían contener huellas, un pelo que no era el de la víctima y ropa de mujer que había en el departamento”. Además, se analizarán las cámaras del edificio para tratar de identificar a los sospechosos y si el hombre dejó ingresar por su voluntad al o los asesinos.

Creían que lo secuestraron, pero lo encontraron sin vida: un financista murió maniatado en una de sus cabañas

El crimen se descubrió este mediodía en Blanco Encalada 4600, entre Fernández Blanco y la avenida Álvarez Thomas, tras un llamado al 911, pasadas las 12, de una mujer que afirmaba ser empleada doméstica. La denunciante relató que, al ingresar a su trabajo, “observó al dueño de casa maniatado sobre la cama, con bajos signos vitales”.

Ante el hallazgo, se comunicó con las autoridades. Los Policías de la Ciudad de la Comisaría Vecinal 12C constataron la escena, mientras que el SAME informó que el hombre estaba sin vida.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Pablo Recchini y en la causa interviene la División Homicidios. En tanto, la morguera de los Bomberos de la Policía retiró los restos de la víctima, los cuales serán sometidos a una autopsia para constatar si murió por una asfixia cometida con el cinturón.

MB/ Gi