Detienen a dos mujeres por el crimen del financista que apareció con un disparo en el pecho y 98 mil pesos

Dos mujeres fueron detenidas en el marco de la investigación por el crimen de Carlos Walter Molina, quien fue hallado muerto con un disparo en el pecho y 98 mil pesos en su poder en noviembre pasado en un departamento de Almagro.

Pasaron tres meses desde que se inició la búsqueda de los responsables y gracias al aporte de cámaras de vigilancia del Sistema Integral de Seguridad Pública, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró identificar y dar con dos sospechosas.

Desde el Juzgado Nacional Criminal y Contravencional Número 10, a cargo del doctor Fernando Caunedo y ante la Secretaría Número 130 de la doctora María Luján Robles se ordenó el allanamiento y detención

Los operativos mismo fueron llevados a cabo por efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y grupos tácticos del DOEM, quienes realizaron el allanamiento a los departamentos ubicados en Bonifacio 1300 y Julián Álvarez al 1300.

En el primero de los departamentos situado en el barrio de Caballito, detuvieron a una mujer de 37 años e incautaron dos llaves de vehículos, teléfonos celulares y un automóvil modelo Peugeot 208. En el inmueble de Palermo, se llevaron detenida a la otra imputada de 30 años y además los oficiales secuestraron carteras, 800 dólares, celulares y varias tarjetas SUBE y tarjetas SIM para teléfonos móviles.

Impactante video: iba a trabajar y lo mataron de un piedrazo en la cabeza para robarle la bicicleta

Crimen de Carlos Walter Molina: qué se sabe del caso

Carlos Walter Molina era un despachante de Aduana y licenciado en Comercio Exterior que vivía en la zona de Parque Chacabuco. Tenía 34 años, era padre de dos hijos y trabajaba como financista desde hacía dos años.

El viernes 19 de noviembre de 2021 fue hallado muerto en un departamento del barrio porteño de Almagro, el 10C de la Avenida Díaz Vélez al 3700, al que había llegado en su Chevrolet Onix para hacer una transacción en dólares con un cliente nuevo. Nunca volvió a salir.

La familia notó su ausencia, denunciaron y los Oficiales de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad fueron quienes encontraron el cuerpo que tenía signos de haber sido golpeado y tenía un disparo en el pecho.

Quién es la mujer con la qué se iba a encontrar el día que fue asesinado

Según había contado su pareja, la mujer con la que iba a encontrarse “parecía buena clienta” y representaba “una buena oportunidad laboral” para Molina. “A mí me comentó sobre esta clienta, era una mujer, pero no sé si la había visto antes, no me lo mencionó", destacó su novia.

CB/ff