Un financista identificado como Carlos Walter Molina, de 34 años, fue encontrado sin vida con un disparo en el pecho este viernes 19 de noviembre en un departamento al que había sido convocado por una mujer para hacer una transacción relacionada a la venta de dólares. Aún se desconoce la identidad de la mujer que está involucrada en la muerte de Molina y no hay ningún imputado.

El pasado domingo trascendió el caso de Carlos Walter Molina, un joven financista de 34 años que había sido citado en un departamento en el barrio porteño de Almagro para cerrar un transacción en dólares con una mujer. El departamento citado es el "C" del piso 10, ubicado en la Avenida Díaz Vélez al 3700 al que Molina llegó en su Chevrolet Onix.

El nombre de la mujer en cuestión se desconoce hasta el momento pero sí es de público conocimiento el motivo que llevó a Carlos Molina hasta su casa: el hombre tenía una financiera desde hacía dos años y venía realizando inversiones en dólares con varias empresas. Según informó Télam , también trascendió que el hombre era despachante de Aduana y que había estudiado Comercio Exterior.

La última comunicación la tuvo con su novia, María Belén Pérez, fue alrededor de las 16 horas y ya a partir de las 18 horas ya no contestaba los llamados. Ella y los familiares de Molina fueron quienes dieron aviso a las autoridades para intentar dar con el paradero del hombre: "Revisamos la computadora y vimos que había buscado la dirección de ese edificio en el Google Maps. Fuimos hasta el lugar y tardaron 16 horas en entrar (…) quizás si entraban antes podían tener un panorama diferente".

La pareja de Molina describió lo poco que sabía de la mujer con la que se encontraría el fallecido, al que esta transacción le parecía "una buena oportunidad laboral": "A mí me comentó sobre esta clienta, era una mujer, pero no sé si la había visto antes, no me lo mencionó".

A partir de la llamada de la familia, la Fiscalía Criminal y Correccional 36, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, envió una orden al personal de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para dirigirse al lugar de los hechos. Pasaron varias horas hasta que los efectivos pudieran ingresar al departamento. Allí descubrieron el cuerpo sin vida de Molina, quien tenía un disparo en el pecho y signo de haber sido golpeado. Uno de los investigadores comentó a Télam: "En el auto hallamos 98 mil pesos".

Mary, la madre de Molina, expresó en Crónica TV que tiene sospechas del portero del edificio : "Sospechamos del encargado porque la puerta (del departamento) no estaba con llave, se abría con un picaporte y el encargado se lo acercó a la policía. Antes había dicho que estaba deshabitado (...) Necesito que me den una respuesta. Me quitaron lo más valioso de mi vida, mi único bebé".

