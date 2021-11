Encontraron muerto a Carlos Pompa, periodista de Telenueve

Carlos Pompa, periodista de Telenueve, fue hallado sin vida este lunes 8 de noviembre en su departamento ubicado en la calle Leiva al 4000, en Chacarita.

Según la información trascendida, la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad llegó a su vivienda alrededor de las 16 horas luego de una llamada al 911; todo ocurrió durante el pasado lunes. En dichas circunstancias, el personal policial entrevistó a un hombre que dijo ser amigo de la víctima.

El hombre contó que Carlos Pompa, de 57 años de edad, no abría la puerta del departamento ni respondía las llamadas, por lo que no tuvo más remedio que acudir a llamar a una mujer que tenía llaves del domicilio. Momentos después el personal de la comisaría ingresó a la vivienda de Pompa y encontró su cuerpo sin signos vitales. Acto seguido se constató la muerte del periodista por el personal del SAME que arribó a la residencia.

Luis Grimaldi, compañero de Pompa en El Nueve, contó detalles del hecho que tuvo como protagonista a su colega: "Se presume que ocurrió durante la noche del domingo por una muerte súbita, ya que su casa no estaba en desorden, ni pareció ocurrir un robo. Tampoco hay ninguna hipótesis que tenga que ver con algo externo a su salud que le haya jugado una mala pasada", expresó.

No hay lesiones ni daños físicos

El cuerpo de Carlos Pompa no presentaba ninguna evidencia de violencia física ni de haber sido dañado ni lastimado, aunque aún se siguen estudiando las causas de la muerte; no se descarta que sea un caso de muerte súbita.

Lo que pudieron aseverar fuentes cercanas es que el periodista había comenzado a cambiar hábitos alimentarios para mejorar la salud y hacer más ejercicios en su día a día, y que hasta había reducido su peso.

Sobre esto último, Grimaldi añadió: "La última conexión por WhatsApp había sido a las 10 de la noche, aproximadamente (...) Sus mejores amigos, Mariela Molina y Ricardo Breotini sintieron que algo no estaba bien, entonces fueron a su casa y lo encontraron en su dormitorio sin vida. Todo el noticiero de El Nueve está en shock. En estos momentos, estamos todos los compañeros acompañando en el lugar de su casa. El cuerpo ya fue sacado de la morgue judicial para iniciar una autopsia porque lamentablemente murió en su domicilio".

Carlos Pompa trabajó como cronista para El Nueve durante más de 20 años y tenía una gran pasión por la cobertura en vivo. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires despidió al periodista con una sentidas palabras en Twitter: "Falleció Carlos Pompa, quien fuera delegado de Canal 9, miembro de la Intercanal y un activista del gremio de prensa. Desde el SiPreBA enviamos nuestras condolencias a su familia y a sus amistades, así como a sus compañeros y compañeras".

