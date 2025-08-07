El caso de Kim Gómez enlutó a la ciudad de La Plata en febrero de este año y volvió a avivar el debate por la punibilidad de los menores de edad. La niña tenía 7 años y murió después de haber sido arrastrada durante quince cuadras cuando un adolescente de 17 años y otro de 14 le robaron el auto a su mamá. Ahora, a casi seis meses del hecho, la causa se encamina hacia la etapa de juicio oral.

Así lo definió la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de la capital bonaerense, que resolvió que el sospechoso de mayor edad, imputado por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, sea sometido a juicio. A su vez, se dispuso que la prisión preventiva contra el acusado, identificado con las siglas T.G., se extienda por otros 180 días más.

La jueza María José Lescano tomó la decisión al entender que el joven sería quien conducía el Fiat Palio rojo que le habrían robado a la madre de la nena. Al escapar, la pequeña quedó enganchada y colgando por el cinturón de seguridad y al ser arrastrada por varias calles sufrió heridas gravísimas que poco después le provocaron la muerte.

El expediente señala que habrían interceptado a la mujer, la forzaron a descender del vehículo y se fueron con la menor, que estaba sentada en el asiento trasero. La fiscal Carmen Ibarra, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, fue quien solicitó la elevación a juicio al considerar que hay pruebas suficientes para llegar a esta instancia.

Entre la evidencia recolectada, están las imágenes analizadas de las cámaras de seguridad de la zona, que ubican a los sospechosos en el lugar del hecho. Además, existen testimonios de diferentes testigos, entre los que se encuentra el de la madre del imputado, que reconoció a su hijo en las grabaciones.

Al mismo tiempo, Florencia Barboza, mamá de Kim, también identificó con certeza al menor de 17 años durante su declaración, el pasado 5 de marzo. Mencionó que fue T.G. quien la abordó por sorpresa y la obligó a bajarse de su auto y tirarse al piso mientras que otra persona se subía al mismo. La mujer los corrió durante varias cuadras al advertir que su hija había quedado arriba del rodado, el cual luego chocaron contra una columna.

La defensa del adolescente no se opuso a la elevación a juicio pero pidió unificar esa causa con otra en la que se lo acusa por el robo de un auto. En la próxima audiencia, las partes presentarán sus argumentos ante la jueza Lescano.

En lo que respecta al chico de 14 años, que fue declarado inimputable, continúa detenido en un Instituto de Menores, lugar donde quedará alojado durante el lapso de dos años, acorde a lo establecido por la magistrada. Por el momento, no enfrentará un juicio.

La reacción del papá de Kim Gómez

Antes de la audiencia en la que se definió que T. sea sometido a juicio, Marcos Gómez, papá de la niña que tenía 7 años, utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a la jornada clave: "Me toca salir a lucha otra vez. Llename de tu luz. Que no se apague tus gritos, ni tu nombre".

Al salir del edificio judicial, dialogó con los medios presentes y se mostró de acuerdo con la decisión de la Justicia. “Pude participar y estar ahí para defender a mi hija. Es algo que duele, pero necesario. Pasó lo que tenía que pasar, no esperaba menos". Al ser consultado sobre el otro acusado, reconoció que "sabía que no iba a ir a juicio" debido a su baja edad.

"En lo personal, me hubiese gustado que esté sentado ahí para que vea el grado del daño que causaron, aunque no sea juzgado”, agregó Marcos, que comentó que ahora está a la espera de que se defina el tribunal que llevará adelante el proceso por la muerte de Kim y que estará a cargo de fijar una fecha.

El crimen de Kim ocurrió el 11 de febrero de 2025, cuando los dos delincuentes sorprendieron a Florencia, que estaba estacionando frente a una casa en el barrio La Loma. Uno de los ladrones se subió al vehículo y arrancó a toda velocidad con la nena sentada en la parte de atrás, que quedó enganchada del cinturón y parte de su ropa, lo que hizo que fuera arrastrada por el asfalto hasta que chocaron.

El fatídico hecho, además de conmocionar al país, instaló una vez más el debate por la edad de imputabilidad en Argentina, que actualmente es de 16 años. En esa línea, hay sectores que exigen revisar el régimen penal juvenil, mientras que diferentes organismos alertan sobre el peligro de criminalizar a menores sin políticas integrales de contención.

